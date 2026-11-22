(INTERVIU) ADDA, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (21.11.2026)

Publicat de cristinaspinu, 22 noiembrie 2026, 18:40



Adda și Connect-R au lansat ”Ca orice femeie”, o piesă care ne amintește că, de fapt, cu toții ne dorim să fim văzuți și iubiți. Alături de Connect-R, Adda descrie acele relații care rezistă probei timpului, pentru că pasiunea nu s-a stins.

Cu trei albume lansate până în prezent (”Artă, viață și iubire”, ”Fata din diamant” și ”Stările ADDEI”, un proiect inedit format din mai multe episoade muzicale), Adda este una dintre cele mai apreciate artiste din România.

Pe lângă piesele compuse și lansate de ea, Adda a compus și pentru alți artiști (Paula Seling, Andreea Bănica , CRBL, Hi-Q ).

Cristina Spînu a stat de vorba cu Adda despre piesa ”Ca orice femeie”, despre proiectele sale viitoare dar și despre felul în care privește, ca artist, folosirea inteligenței artificiale în muzică.

Ascultați mai jos interviul integral și urmăriți videoclipul piesei ”Ca orice femeie”!