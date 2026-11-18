Ștefan Lătescu vs Donovan Wisse – înfruntarea de senzație în Gala Glory de la Arnhem, Olanda, pe 12.12.2026!!! Luptărorul de kickboxing Ștefan Lătescu, de la clubul Scorpions Iași, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.11 2026.

Ștefan Lătescu îl înlocuiește pe Miloš Cvjetićanin, care s-a retras din cauza unei accidentări. Confruntarea este programată la categoria...