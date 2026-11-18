Sorin Adam In Memoriam – expo Întretăieri, 20.11.2026. Victor Adam, tatăl artistului cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 18.11.2026.
Un loc aparte pentru Sorin Adam în amintirea celor care îi prețuiesc talentul, sensibilitatea și profunzimea lucrărilor sale, și care oferă publicului o experiență estetică și inspirațională în armonie cu spiritul creativ al artistului.
Publicat de mihaipohoata, 18 noiembrie 2026, 12:00
Sub o titulatură tentantă Întretăieri, expoziția de vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 16, de la Galeriile de artă Theodor Pallady de pe strada Lăpușneanu din Iași, aduce pentru publicul iubitor de artă autentică, creațiile unui fin observator al lumilor și civilizațiilor – Sorin Adam, a cărui amintire o cinstim aici la Radio Iași Iași prin prezența tatălui său, dl Victor Adam, astăzi, miercuri 18 noiembrie 2026, în intervalul orar 12:30 – 12:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.
Sursă: Victor Adam, tatăl pictorului Sorin Adam.