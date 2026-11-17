Între știință și emoția vieții. Interviu cu prof. univ. dr. Mirea Onofriescu

Un dialog cu profesorul universitar doctor Mircea Onofriescu, medic primar obstetrică-ginecologie, despre prevenția cancerului de col uterin și despre progresele în reproducerea umană asistată.

Publicat de isoreanu, 17 noiembrie 2026, 10:01

Marți, 17 noiembrie, după știrile orei 14,00, va veni în studioul Radio România Iași, la „Oameni și idei”, profesorul universitar doctor Mircea Onofriescu, medic primar obstetrică-ginecologie, un profesionist care și-a dedicat întreaga carieră sănătății femeii și medicinei reproductive.

Vom vorbi despre medicina de astăzi, despre progresele în reproducerea umană asistată, despre fertilizarea in vitro și despre șansa de a deveni părinți.

La 17 noiembrie este marcată Ziua Mondială pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin. Vom discuta, la „Oameni și idei”, cu profesorul universitar doctor Mircea Onofriescu despre importanța prevenției, mai ales prin vaccinare.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video, live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.