„Aici, Cinema Junior” – episodul #15. Proiectul de educație cinematografică pentru micii cinefili continuă

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 08:22

Proiectul „Aici, Cinema Junior” continuă la Cinema Ateneu cu o nouă ediție sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 13:00. Cei mici și părinții/bunicii sunt invitați să ia parte la vizionarea în premieră a filmului Hexe: Regatul magiei / Hexed (regia Fawn Veerasunthorn, Jason Hand) și la o discuție despre curaj, maturizare și relația părinte-copil cu educatoarea Nicoleta Drăgoi.

Filmul ediției: Hexe: Regatul magiei / Hexed

Bilete: cinemaiasi.ro/film/hexed/

Preț bilet: 25 de lei

Billie, o adolescentă impulsivă și non-conformistă, descoperă că posedă puteri magice secrete, iar momentul în care acestea sunt dezlănțuite îi schimbă complet viața. Aruncată într-o aventură spectaculoasă dincolo de limitele vieții obișnuite din suburbii, ea ajunge în Hexe, un tărâm vast și fascinant al vrăjitoarelor, unde magia ascunde secrete vechi de generații.

Nevoită să facă echipă cu mama sa prudentă, Alice, Billie pornește într-o călătorie plină de provocări și descoperiri, în timpul căreia cele două dezvăluie mistere de familie cu puterea de a schimba pentru totdeauna lumea vrăjitoarelor.

Invitat special: Nicoleta Drăgoi (educatoare)

„Sunt educatoare din pasiune și o fire curioasă, crescută prin voluntariat și experiențe diverse, care pune tot sufletul în ceea ce face, fără jumătăți de măsură. Pasionată de teatru și cinematografie, văd filmul pentru copii ca pe o îmbinare perfectă între momentele de relaxare și dezvoltarea emoțională a celor mici. Poveștile devin pe ecran o poartă spre empatie, curaj și autocunoaștere, iar cea mai frumoasă parte începe abia la finalul proiecției, când povestea continuă prin dialog.” – Nicoleta Drăgoi

Despre proiect

„Aici, Cinema Junior”, o inițiativă Cinema Ateneu Iași care marchează un an complet de ediții dedicate copiilor și părinților. Îmbină proiecțiile de film cu întâlniri educative alături de profesioniști din domeniul artistic. Proiectul cultivă gustul pentru artă, dialog și imaginație încă de la vârste fragede. După edițiile precedente, care i-au adus în fața publicului pe Ada Lupu, Olimpia Melinte, Tudor Botezatu, Codrin Dănilă, Dani Popa, Irina-Margareta Nistor și Alexandra Paftală, continuăm cu aceeași misiune: să transformăm sala de cinema într-un loc magic, unde poveștile prind viață, iar copiii învață, se joacă și descoperă lumea filmului cu bucurie.