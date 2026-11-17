Salvamontiştii atenţionează că traseele turistice aflate la altitudine sunt închise în sezonul de iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 06:32

Traseele turistice montane aflate la altitudine sunt închise în sezonul de iarnă, atenţionează, ca în fiecare an, salvamontiştii. Mesajul vine în condiţiile în care aceştia au recuperat, cu puţin timp în urmă, un turist aflat în zona Vârfului Omu, la peste 2.500 de metri.

Sabin Cornoiu, şeful Salvamont România: Noi tragem un semnal de alarmă că traseele turistice sunt închise, practic nu avem dreptul să interzicem accesul pe ele, dar noi le declarăm închise, pentru că foarte multe dintre aceste trasee sunt pregătite doar pentru acces pe timp de vară, adică la primul strat de zăpadă poteca poate să nu se mai vadă foarte bine, foarte multe marcaje care arată direcţia traseului sunt pe pietre, deci sunt la sol şi pot fi acoperite cu zăpadă, şi, atunci, orientarea nu se mai poate face pe acel traseu, sau, mai mult de atât, pe timp de iarnă, linia traseului care a fost conceput pe timp de vară trece printr-o zonă periculoasă în care se pot produce avalanşe.

Deci noi declarăm traseele închise, dar mai departe este responsabilitatea fiecăruia dacă vrea să le abordeze sau să intre într-o anumită zonă montană. Nu putem să facem două trasee, unul de iarnă şi unul de vară, şi, atunci, turiştii trebuie să-şi dea seama că nu ar trebui să le abordeze dacă nu le cunosc foarte bine sau dacă nu au un ghid experimentat.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro