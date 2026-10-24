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Recomandări ale autorităţilor înaintea campaniilor de Black Friday

Recomandări ale autorităţilor înaintea campaniilor de Black Friday

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 09:32

Se apropie perioada în care încep campaniile de Black Friday, iar pe internet apar ofertele tentante care pot ascunde și capcane.

Autoritățile le recomandă cumpărătorilor să verifice cu atenție promoțiile și mesajele primite online și avertizează că această perioadă se numără printre cele în care riscul fraudelor cibernetice este extrem de ridicat.

Reporter: Florin Firu – Infractorii cibernetici profită în această perioadă de interesul crescut pentru reduceri și de volumul mare de tranzacții online pentru a lansa campanii frauduloase folosind site-uri false, pagini clonă, oferte prea bune ca să fie adevărate și diverse metode de inginerie socială, pentru a determina cumpărătorii să ofere datele personale sau datele de pe card.

Comisar Cristian Grigorescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj: Cumpărăturile trebuie făcute doar pe platforme care prezintă adresă web securizată, HTTPS, date de identificare clare ale companiei și informații complete despre livrare, retur și contact.

Pentru evitarea fraudelor online, polițiștii le mai recomandă cumpărătorilor, între altele, să compare prețurile de pe mai multe platforme și să verifice domeniul web al site-ului, să facă plățile online doar prin canale securizate, care oferă autentificare în doi pași și confirmări în timp real, și, foarte important, să nu salveze automat datele cardului pe platforme necunoscute.

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