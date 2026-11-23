Sondaj eJobs – Competențele tehnice, adaptarea la schimbare și capacitatea de a lua decizii în situații incerte sunt abilitățile pe care angajatorii le găsesc cel mai greu când recrutează. Candidații cu vârste între 25 și 35 de ani reușesc să se adapteze cel mai bine la noile cerințe ale pieței, din punctul de vedere al competențelor

București, 18 noiembrie 2026: Competențele tehnice și de specialitate rămân cel mai important criteriu în selecția candidaților, fiind...