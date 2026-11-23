Botoșani: manifestări dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, la Muzeul Județean
23 noiembrie 2026, 16:44
1 Decembrie – Ziua Națională a României
Muzeul Județean Botoșani organizează miercuri, 25 noiembrie 2026, începând cu ora 13.00, manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României.
Programul cuprinde:
- Simpozionul „110 ani de la angajarea României în Războiul de Întregire”.
Susțin intervenții: prof. dr. Dan Prodan, prof. dr. Iulian Nechifor, col. (r) dr. Sergiu Balanovici.
- Lansarea cărții „Generalul Iacob Zadik în Războiul de Întregire a României. Bucovina, Nordul Basarabiei, Pocuția”.
Autor: col. (r) prof. univ. dr. Ion Giurcă.
- Expoziția de carte „Participarea României la Primul Război Mondial”, Editura Prospexi.
Prezintă: col. (r) dr. Doru Pogoreanu.
- Moment artistic susținut de Patrik-Mihail Petrescu – vioară.
Manifestările se vor desfășura în Sala de Conferințe a Muzeului Județean Botoșani, Piața Revoluției, nr. 7, etaj 2, fiind organizate în colaborare cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” – Filiala Județeană „General Gheorghe Avramescu” Botoșani, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Botoșani și Cercul Militar Botoșani.