Prima ediție a Galei Companiilor TUIASI: 70 de parteneri de excelență, reuniți în jurul educației și inovării

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 11:19

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a reunit peste 150 de reprezentanți ai mediului economic, academic și instituțional la prima ediție a Galei Companiilor TUIASI, un eveniment dedicat recunoașterii parteneriatelor dintre universitate și mediul de afaceri.

Desfășurată pe 11 noiembrie 2026, în Sala Chopin de la Palas, în cadrul Săptămânii Inovării, Gala a fost organizată de Prorectoratul pentru Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, împreună cu Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” din Iași. Au fost prezente peste 70 de companii și organizații, alături de membri ai comunității academice și ai instituțiilor publice.

Într-o economie în care progresul tehnologic schimbă permanent cerințele profesionale, colaborarea dintre universitate și companii devine tot mai importantă. Universitatea contribuie prin educație și cercetare, în timp ce mediul economic aduce experiență practică, o înțelegere directă a dinamicii pieței și capacitatea de a transforma cunoașterea în soluții cu aplicabilitate concretă. Gala Companiilor TUIASI a evidențiat valoarea acestei colaborări, recunoscând contribuția partenerilor la formarea viitorilor specialiști și la dezvoltarea proiectelor comune.

„Parteneriatul dintre universitate și mediul de afaceri reprezintă o forță motrice care transformă cunoașterea în tehnologie și cercetarea în progres economic și social. Pentru o universitate tehnică, această colaborare este una firească, aproape simbiotică. La mai bine de 200 de ani de la înființarea Școlii lui Asachi, vedem universitatea și companiile reunite într-un ecosistem al inovării. Companiile sunt adevărate busole ale realității economice: ele cunosc direct provocările pieței și ne ajută să orientăm cercetarea și formarea viitorilor ingineri către soluții relevante. Valoarea acestui parteneriat se reflectă, înainte de toate, în oportunitățile pe care le creăm împreună pentru tineri, industrie și comunitate”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

70 de distincții „Partener de Excelență”

În cadrul Galei au fost acordate 70 de distincții „Partener de Excelență”, în semn de recunoaștere a contribuției companiilor și organizațiilor partenere la dezvoltarea comunității academice TUIASI, prin stagii de practică, proiecte comune, oportunități profesionale și inițiative care apropie cercetarea și educația de nevoile industriei.

Pentru studenți, aceste colaborări înseamnă experiență practică și acces la oportunități profesionale; pentru companii, acces la talent și expertiză universitară. Diversitatea organizațiilor participante arată că aceste parteneriate sunt relevante pentru numeroase sectoare economice și domenii de activitate.

Printre companiile reprezentate la eveniment s-au numărat Adservio, Aerostar, Amazon, AMD, Antibiotice, Aumovio, BAHM, Banca Transilvania, BCR, Bitdefender, BMT Aerospace, BRD, Cenit, Conest, Dimmer, Electroalfa, Exonia, Expertware, Focality, FreeYa Mind, Gemite, Groupama, Heaven Solutions, Helmert, IGW Romania, Infineon, Katar Conneg, Katty Fashion, Levi9, Magna, Mennekes, Miroslava Industrial Parc, NXP, Orange, Panifcom, PHINIA, Power Grid Solution, PPC, Quartz Matrix, Raiffeisen Bank, Rancon, RC Geoproiect, Salubris, Schaeffler, Silicon Service, Sonovision, Tehnopolis, Trustport Sutic, Veoneer, VOIS, Y-Project și ZF Lifetec.

Alături de acestea, au participat reprezentanți ai unor instituții publice, asociații și organizații de dezvoltare regională: Consiliul Județean Iași, ANCOM, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Camera de Comerț și Industrie Iași, Camera de Comerț Olanda-România, Asociația CIVICA, Fundația Comunitară Iași, RubikHub, Coaliția Iași NetZero City, ICONIC Cluster, Digital Innovation Zone (DIZ), Organizația de Management al Destinației (OMD) Județul Iași și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași.

Fundația Universitară „Gheorghe Asachi”, un partener pentru mediul de afaceri

Prin organizarea Galei, Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” din Iași urmărește să consolideze o comunitate în care colaborarea dintre universitate și companii depășește recrutarea absolvenților și include mentorat, cercetare aplicată și inițiative educaționale comune.

„Ne-am dorit ca Gala Companiilor să fie mai mult decât un moment de recunoaștere a partenerilor universității. Am adus împreună oameni și organizații care contribuie la formarea viitorilor specialiști și la dezvoltarea unor proiecte relevante pentru economie. Rolul Fundației este să conecteze talentul studenților și expertiza universitară cu experiența mediului economic și să transforme această relație în oportunități concrete. Ne dorim ca Gala să devină un reper anual pentru comunitatea de afaceri, iar succesul ei să se reflecte mai ales în proiectele și colaborările care vor lua naștere în urma acestor întâlniri”, a declarat Lidia Alexa, președintele Fundației Universitare „Gheorghe Asachi” din Iași.

Noi oportunități de parteneriat în 2027

Prorectoratul pentru Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri al TUIASI și Fundația Universitară «Gheorghe Asachi» din Iași își propun să consolideze legăturile dintre universitate și mediul economic prin noi inițiative dedicate comunității academice și companiilor partenere.

Activitatea Fundației este construită în jurul a cinci direcții: educație, carieră, bunăstare, inovație și sustenabilitate. În 2026, prin proiectul TUIASI Conectum, au fost inaugurate 11 spații de coworking destinate studiului și colaborării între studenți.

Pentru 2027, Fundația pregătește Târgul de joburi și Zona de respiro & Săptămâna stării de bine, în luna mai; TUIASI Conectum 2, cu 11 spații exterioare pentru studenți, în perioada iunie–august; Săptămâna sustenabilității, în octombrie; și o nouă ediție a Galei Companiilor, în noiembrie.

Aceste inițiative oferă companiilor oportunități de implicare prin mentorat, recrutare, susținerea proiectelor educaționale și dezvoltarea unor colaborări cu mediul universitar.

Prorectoratul pentru Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri și Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” invită companiile și organizațiile interesate să exploreze oportunitățile de parteneriat pentru 2027.

Contact pentru parteneriate:

Prorectoratul pentru Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri – TUIASI

inovare@groups.tuiasi.ro

Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” din Iași

fundatia@groups.tuiasi.ro

https://fundatia.tuiasi.ro