Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » Filmul ‘FJORD’, de Cristian Mungiu, a primit 5 nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film

Filmul ‘FJORD’, de Cristian Mungiu, a primit 5 nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film

Filmul ‘FJORD’, de Cristian Mungiu, a primit 5 nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 08:13

Pelicula ‘FJORD’ a primit 5 nominalizări cea de-a 39-a ediţie a Premiilor Europene de Film, conform unui comunicat Vodoo Films, care citează un anunţ făcut în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Salonic.

Filmul a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun film european, Cel mai bun regizor (Cristian Mungiu), Cel mai bun scenariu (Cristian Mungiu), Cel mai bun actor (Sebastian Stan) şi Cea mai bună actriţă (Renate Reinsve).

Premiile Academiei Europene de Film sunt printre cele mai importante distincţii din cinematografia europeană, aducând în atenţia publicului şi criticilor filmele care se remarcă prin originalitate şi valoare artistică. Nominalizările primite de ‘FJORD’ sunt o recunoaştere importantă pentru filmul românesc, dar şi o nouă ocazie de a face cunoscut talentul cineaştilor români pe scena internaţională.

Nominalizările vin în urma selecţiei filmului din lista scurtă a celor 45 de producţii europene de ficţiune şi îl plasează alături de cele mai apreciate titluri ale anului. Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul galei Premiilor Academiei Europene de Film, programată pentru 16 ianuarie 2027, la Atena.

Parcursul internaţional al filmului ‘FJORD’ este marcat de prezenţa în aproximativ cincizeci de festivaluri de film şi continuă cu lansări succesive în cinematografele din Europa şi din afara continentului.

Pe 28 noiembrie este programată o proiecţie în cadrul festivalului Around the World in 14 Films de la Berlin. Un ‘festival al festivalurilor’ care aduce 14 opere remarcabile ale cinematografiei mondiale recente, premiate anterior în cadrul marilor festivaluri internaţionale (Cannes, Veneţia, Sundance etc.).

La începutul lunii, ‘FJORD’ a câştigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema, singurul premiu acordat în festival.

Cristian Mungiu se află în aceste zile în Statele Unite ale Americii, unde sezonul premiilor este în plină desfăşurare, pentru a promova filmul ‘FJORD’ ca propunere a României la Premiile Academiei Americane de Film, se mai arată în comunicat.AGERPRES/FOTO afiș

Etichete:
(INTERVIU) Scriitoarea Gabriela Adameșteanu: „În acest moment, mă îngrijorează, în primul rând, asaltul Inteligenței Artificiale asupra cărților, care este egal cu scăderea drastică a numărului de cititori. Generația care a apucat, în pandemie, să fie blocată pe ecrane, a ieșit marcată și mult mai doritoare să vadă imagine.”
Fapt divers duminică, 1 noiembrie 2026, 19:16

(INTERVIU) Scriitoarea Gabriela Adameșteanu: „În acest moment, mă îngrijorează, în primul rând, asaltul Inteligenței Artificiale asupra cărților, care este egal cu scăderea drastică a numărului de cititori. Generația care a apucat, în pandemie, să fie blocată pe ecrane, a ieșit marcată și mult mai doritoare să vadă imagine.”

„Gabriela Adameșteanu se distinge prin calitatea scriiturii și prin privirea melancoliei” – în acest fel o descrie Raffaële Rérolle, în...

(INTERVIU) Scriitoarea Gabriela Adameșteanu: „În acest moment, mă îngrijorează, în primul rând, asaltul Inteligenței Artificiale asupra cărților, care este egal cu scăderea drastică a numărului de cititori. Generația care a apucat, în pandemie, să fie blocată pe ecrane, a ieșit marcată și mult mai doritoare să vadă imagine.”
41,7% dintre părinții care lucrează în străinătate intenționează să revină definitiv în România în următorii ani. Peste o treime dintre părinții din diaspora afirmă că relația cu copilul a devenit mai distantă
Fapt divers vineri, 30 octombrie 2026, 11:16

41,7% dintre părinții care lucrează în străinătate intenționează să revină definitiv în România în următorii ani. Peste o treime dintre părinții din diaspora afirmă că relația cu copilul a devenit mai distantă

Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe Proiect derulat de Organizația Salvați Copiii și finanțat de Departamentul pentru Românii de...

41,7% dintre părinții care lucrează în străinătate intenționează să revină definitiv în România în următorii ani. Peste o treime dintre părinții din diaspora afirmă că relația cu copilul a devenit mai distantă
(INTERVIU) Lavinia Braniște: „Deși suntem în atâtea straturi de criză, mi se pare că lumea cărții traversează un moment bun – au apărut festivaluri noi de carte, se citește, e lume pe Internet care construiește în jurul cărților.”
Fapt divers duminică, 25 octombrie 2026, 19:33

(INTERVIU) Lavinia Braniște: „Deși suntem în atâtea straturi de criză, mi se pare că lumea cărții traversează un moment bun – au apărut festivaluri noi de carte, se citește, e lume pe Internet care construiește în jurul cărților.”

Scriitoarea Lavinia Braniște se află pe lista scurtă a „Prix Médicis étranger 2026”, cu romanul „Camping”, publicat, anul acesta, în...

(INTERVIU) Lavinia Braniște: „Deși suntem în atâtea straturi de criză, mi se pare că lumea cărții traversează un moment bun – au apărut festivaluri noi de carte, se citește, e lume pe Internet care construiește în jurul cărților.”
Recomandări ale autorităţilor înaintea campaniilor de Black Friday
Fapt divers sâmbătă, 24 octombrie 2026, 09:32

Recomandări ale autorităţilor înaintea campaniilor de Black Friday

Se apropie perioada în care încep campaniile de Black Friday, iar pe internet apar ofertele tentante care pot ascunde și capcane. Autoritățile...

Recomandări ale autorităţilor înaintea campaniilor de Black Friday
Fapt divers miercuri, 21 octombrie 2026, 10:34

Joburile entry level cresc nivelul de transparență salarială din piață. Din cele 37.000 de poziții postate de la începutul anului pe iajob.ro, 82,4% aveau salariul afișat în anunțul de angajare

București, 21 octombrie 2026: 37.000 de joburi au fost postate anul acesta pe iajob.ro, platforma de recrutare online deținută de eJobs România,...

Joburile entry level cresc nivelul de transparență salarială din piață. Din cele 37.000 de poziții postate de la începutul anului pe iajob.ro, 82,4% aveau salariul afișat în anunțul de angajare
Fapt divers miercuri, 21 octombrie 2026, 06:04

SCHIMB DE TINERI ERASMUS+ · FRANȚA – ROMÂNIA TÂRGU NEAMȚ · OCTOMBRIE 2026

SCHIMB DE TINERI ERASMUS+ · FRANȚA – ROMÂNIA TÂRGU NEAMȚ · OCTOMBRIE 2026 Pliant Zidul Incluziv...

SCHIMB DE TINERI ERASMUS+ · FRANȚA – ROMÂNIA TÂRGU NEAMȚ · OCTOMBRIE 2026
Fapt divers luni, 12 octombrie 2026, 10:29

COMUNICAT CONFERINȚĂ CMNN

Conferințele CMNN – CS I Dr. Lucian Munteanu: „Banul ascuns în pământ, nici crește, nici rodește. Negreșit „povești” grăiește....

COMUNICAT CONFERINȚĂ CMNN
Fapt divers luni, 12 octombrie 2026, 10:15

Ce aduce FILIT 2026: programul festivalului este acum public

O mulțime de motive să nu lipsești de la FILIT 2026: un laureat al Premiului Booker, autorul fenomenului „Delicatețea”, o scriitoare...

Ce aduce FILIT 2026: programul festivalului este acum public