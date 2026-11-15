Filmul ‘FJORD’, de Cristian Mungiu, a primit 5 nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 08:13

Pelicula ‘FJORD’ a primit 5 nominalizări cea de-a 39-a ediţie a Premiilor Europene de Film, conform unui comunicat Vodoo Films, care citează un anunţ făcut în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Salonic.

Filmul a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun film european, Cel mai bun regizor (Cristian Mungiu), Cel mai bun scenariu (Cristian Mungiu), Cel mai bun actor (Sebastian Stan) şi Cea mai bună actriţă (Renate Reinsve).

Premiile Academiei Europene de Film sunt printre cele mai importante distincţii din cinematografia europeană, aducând în atenţia publicului şi criticilor filmele care se remarcă prin originalitate şi valoare artistică. Nominalizările primite de ‘FJORD’ sunt o recunoaştere importantă pentru filmul românesc, dar şi o nouă ocazie de a face cunoscut talentul cineaştilor români pe scena internaţională.

Nominalizările vin în urma selecţiei filmului din lista scurtă a celor 45 de producţii europene de ficţiune şi îl plasează alături de cele mai apreciate titluri ale anului. Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul galei Premiilor Academiei Europene de Film, programată pentru 16 ianuarie 2027, la Atena.

Parcursul internaţional al filmului ‘FJORD’ este marcat de prezenţa în aproximativ cincizeci de festivaluri de film şi continuă cu lansări succesive în cinematografele din Europa şi din afara continentului.

Pe 28 noiembrie este programată o proiecţie în cadrul festivalului Around the World in 14 Films de la Berlin. Un ‘festival al festivalurilor’ care aduce 14 opere remarcabile ale cinematografiei mondiale recente, premiate anterior în cadrul marilor festivaluri internaţionale (Cannes, Veneţia, Sundance etc.).

La începutul lunii, ‘FJORD’ a câştigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema, singurul premiu acordat în festival.

Cristian Mungiu se află în aceste zile în Statele Unite ale Americii, unde sezonul premiilor este în plină desfăşurare, pentru a promova filmul ‘FJORD’ ca propunere a României la Premiile Academiei Americane de Film, se mai arată în comunicat.AGERPRES/FOTO afiș