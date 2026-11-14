Peste 5.000 de oameni s-au adunat în Parcul Izvor la protestul pentru susţinerea lui Călin Georgescu

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2026, 15:40 / actualizat: 15 noiembrie 2026, 7:57

UPDATE ora 15:30 – Peste 5.000 de oameni s-au adunat în Parcul Izvor din Bucureşti la protestul organizat de AUR, fără autorizaţie, pentru susţinerea fostului candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu.

Autoritaţile au restricţionat traficul rutier în zonă.

Manifestaţia este paşnică, dar două persoane au fost imobilizate de jandarmi pentru că au avut un limbaj agresiv faţă de oamenii legii.

Un protestatar s-a simţit rău şi a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD.

Ministerul de Interne a făcut un apel la calm după ce în spațiul online au apărut îndemnuri la violență, în contextul protestului din Parcul Izvor.

Autoritățile recomandă populației să se informeze doar din surse autorizate și să nu distribuie mesaje neverificate, întrucât pot amplifica panica. Rador

Un protest pentru susţinerea fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu are loc sâmbătă, în Parcul Izvor din Capitală.

Protestul nu a primit avizul Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din cadrul Primăriei Capitalei. Trei persoane particulare au solicitat în instanţă anularea avizului negativ dat de PMB în acest sens, însă Tribunalul Bucureşti a respins vineri cererea acestora.

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat vineri că protestul nu a fost aprobat, deşi Primăria Capitalei a fost notificată de două ori pentru această manifestaţie, o dată de trei participanţi la protestele din faţa Arestului Central şi a doua oară de Nicolae Voiculeţ, muzician şi membru în Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român din partea AUR. El a menţionat că AUR le-a oferit consiliere juridică celor care au contestat în instanţă decizia Primăriei.

Întrebat despre subiect, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu a primit din partea AUR o cerere de autorizaţie pentru protestul de sâmbătă şi că autorizarea manifestării nu ţine de primar, ci de specialişti care evaluează riscuri.

La începutul acestei săptămâni, Jandarmeria Română a transmis că susţine exercitarea dreptului la proteste paşnice, dar că a semnalat ‘riscuri concrete’ în cazul manifestaţiei din 14 noiembrie de la Parlament, în condiţiile în care, în aceeaşi zi, este programat meciul de fotbal România – Polonia şi aproximativ 3.000 de suporteri polonezi sunt aşteptaţi în centrul Bucureştiului.

‘Pentru manifestaţia din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competenţelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfăşurării, în aceeaşi zi, a meciului România – Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenţi, în aceeaşi perioadă, în centrul Capitalei. Decizia privind avizarea aparţine autorităţilor competente’, informa luni Biroul de presă al Jandarmeriei Române.

Preşedintele AUR, George Simion, a făcut un apel vineri către instituţiile statului să asigure protecţia participanţilor la protestul din faţa Parlamentului, care doresc ‘să îşi manifeste susţinerea’ faţă de Călin Georgescu.

Liderul AUR a subliniat că îşi pune la dispoziţie ‘toată capacitatea’ ca manifestaţia să decurgă ‘fără probleme’.

‘Sunt reprezentant al unei părţi importante a societăţii româneşti, care nu poate fi interzisă, nu poate fi scoasă în afara legii şi care nu va dispărea, în ciuda tuturor provocărilor. Eu trebuie să îi reprezint pe aceşti oameni şi de asta eu, mâine, voi ieşi din clădirea Parlamentului şi mă voi alătura manifestanţilor. Aşa că stau la dispoziţia acestor instituţii să găsim o cale. Eu, ca reprezentant legal al manifestanţilor, pentru că m-au votat mulţi dintre ei, îmi pun la dispoziţie toată capacitatea ca să decurgă manifestaţia de mâine fără probleme. Mai mult de atât nu ştiu ce pot face. Mă pun la dispoziţia instituţiilor statului ca manifestaţia de mâine să se desfăşoare cum trebuie şi să asigurăm siguranţa, protecţia celor care doresc să îşi manifeste susţinerea faţă de Călin Georgescu’, a adăugat George Simion.

În aceste zile, de vineri până duminică, AUR organizează, în Palatul Parlamentului, Forumul ‘Europa – Identitate, Viziune, Educaţie’, care include conferinţe, dezbateri şi mese rotunde dedicate unor subiecte de actualitate, de la viitorul continentului şi suveranitatea naţională până la relaţiile internaţionale şi transformările economice şi tehnologice. Evenimentul reuneşte parlamentari, europarlamentari, membri ai Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), membri ai sindicatului polonez Solidaritatea, ambasadori, antreprenori, reprezentanţi ai societăţii civile, fiind peste 200 de invitaţi străini. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro