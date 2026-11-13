Fostul director de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, reţinut în dosarul evaziunii cu motorină (surse)

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 09:38 / actualizat: 13 noiembrie 2026, 10:44

Gabriel Daraban, care şi-a dat demisia cu o zi în urmă din funcţia de director comercial al Oil Terminal, a fost reţinut de DIICOT, fiind acuzat că face parte dintr-o grupare suspectată de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a motorinei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Gabriel Daraban este fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos.

Societatea Oil Terminal a anunţat că Gabriel Daraban a încetat, în data de 12 noiembrie, activitatea în cadrul companiei, unde ocupa funcţia de director comercial, în baza unui contract individual de muncă.

În acelaşi dosar a fost reţinut şi Gheorghe Chealfă, un om de afaceri care activează în domeniul petrolier.

Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat joi 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

Printre cei vizaţi de anchetă sunt şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi de la CEC Bank Bucureşti.

Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alţi membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).

Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federaţia Rusă. Ancheta vizează în principal eludarea obligaţiilor fiscale privind plata TVA şi a accizelor aferente comercializării produselor petroliere. AGERPRES/FOTO Poliția Română