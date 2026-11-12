Motorina, chiriile şi benzina, în topul scumpirilor din ultimul an

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 09:30

Motorina, chiriile şi benzina au înregistrat cele mai mari creşteri de preţuri în octombrie 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, cu 43,45%, 38,46% şi, respectiv, 32,91%, potrivit unei analize a Institutului Naţional de Statistică (INS).

‘Este a doua lună consecutivă în care inflaţia anuală îşi continuă creşterea şi atinge nivelul de 6,9%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,94%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 11,23%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,66%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,07%’, se arată în comentariul INS.

În categoria mărfurilor nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost consemnate la carburanţi, în timp ce tarifele energiei termice au crescut cu aproape 10%.

‘Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din octombrie sunt la motorină, 43,45%, urmate de cele la benzină, 32,91%. Tarifului energiei electrice a continuat să crească (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor), în luna octombrie 2026, cu 4,09%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energie termică (9,61%), tricotaje (6,74%), cărţi, ziare, reviste (6,31%), detergenţi (5,92%), tutun şi ţigări (5,72%)’, precizează sursa citată.

Potrivit INS, în aceeaşi categorie, preţurile gazelor au crescut cu 1,41% faţă de octombrie 2025, iar cele ale autoturismelor şi pieselor de schimb cu 5,08%.

În ceea ce priveşte serviciile, chiriile au înregistrat cele mai mari majorări, fiind urmate de transportul aerian şi serviciile de apă, canalizare şi salubritate.

‘În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în octombrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 38,46%, urmate de tarifele la biletele de avion, care s-au majorat cu 14,44%, apă, canal şi salubritate, cu 13,69% şi abonamentele de televiziune, cu 13,10%. Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparaţii auto (8,22%), igienă şi cosmetică (8,65%), serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte (8,15%)’, menţionează INS.

De asemenea, serviciile medicale s-au scumpit cu peste 8%, iar tarifele practicate de restaurante şi cafenele au crescut cu 6,15%.

La produsele alimentare, cafeaua şi ouăle au continuat să înregistreze cele mai mari creşteri de preţuri, în timp ce fructele proaspete s-au ieftinit semnificativ.

‘La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se într-un an cu 12,48%. Ouăle se află în continuare pe locul secund cu o creştere a preţurilor de 10,50%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 8,11%. În această perioadă, uleiul comestibil şi-a majorat preţul cu 7,94%. La carne, scumpirile au fost de 7,17% la cea de bovine, de 2,28% la cea de porcine, iar la cea de pasăre creşterea anuală a fost de 2,94%. Peştele proaspăt şi-a majorat preţul cu 5,29%, iar grupa conservelor din peşte cu 5,27%’, se mai arată în comentariu.

Pe de altă parte, INS semnalează scăderi de preţuri la mai multe produse alimentare, cele mai importante fiind înregistrate la fructele proaspete.

‘Diminuări de preţuri în octombrie 2026 faţă de anul anterior la perioadă se pot constata la unt, cu 0,77%, făină, cu 2,5%, şi la mălai, cu 2,86%. Scăderi de preţ pe parcursul unui an s-au mai înregistrat şi la cartofi, cu 2,53%, la fasole boabe, cu 0,65%, precum şi la fructele proaspete, cu 15,38%’, potrivit INS. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro