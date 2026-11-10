Pacienţii pot afla mai uşor unde pot beneficia de tratamente cu ajutorul unui instrument informatic lansat de CNAS

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 10:53

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a lansat un instrument informatic prin care pacienţii pot afla mai uşor unde pot beneficia de tratamente în cadrul programelor naţionale de sănătate curative. Aproximativ 1,8 milioane de bolnavi sunt înscrişi în cele 16 programe de acest fel.

Reporterul RRA, Adriana Turea: ”Noul instrument informatic disponibil pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate permite pacienților să identifice rapid unitățile medicale în care pot beneficia de tratamente prin programele naționale de sănătate curative.

Căutarea se poate face în funcție de program, tipul furnizorului și zona geografică. Platforma oferă și informații despre cheltuieli, numărul pacienților și costul mediu pe beneficiar, atât la nivel național, cât și pentru fiecare casă de asigurări de sănătate.

Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, afirmă că instrumentul a fost creat pentru a simplifica accesul pacienților la informații și pentru a crește transparența utilizării fondurilor din sănătate.

În prezent, aproximativ 1,8 milioane de pacienți sunt înscriși în cele 16 programe naționale curative, care beneficiază în anul 2026 de un buget de aproximativ 15 miliarde de lei. Platforma poate fi accesată pe site-ul CNAS la secțiunea Programe Naționale de Sănătate Curative.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro