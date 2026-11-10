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Campania „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbulliying”, continuă programele de prevenție pentru copii, profesori și părinți

Campania „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbulliying”, continuă programele de prevenție pentru copii, profesori și părinți

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 09:35

Campania „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbulliying”, continuă programele de prevenție pentru copii, profesori și părinți.

Până în prezent, peste 25 000 de persoane au fost informate și consiliate prin activitățile campaniei.

Avocat dr. Marius Brănici, director Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților Centrul Teritorial Iași, în matinal cu Adina Șuhan.

Bullyingul nu este o glumă nevinovată atunci când afectează demnitatea, siguranța și echilibrul emoțional al unui copil.

Vârsta minoră nu înseamnă lipsa oricărei răspunderi, iar comportamentele agresive pot avea consecințe juridice.

Ce riscă agresorul din punct de vedere juridic? Care este responsabilitea școlii și a părinților? Am aflat răspunsurile în matinalul Radio România Iași!

 

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