Bacăul își omagiază personalitățile. Nadia Comăneci, în centrul evenimentului de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 10:07





Nadia Comăneci, sărbătorită la Bacău, de ziua ei, 12 noiembrie! „Bacău – personalități ale locului”, eveniment la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”.

Mihaela Băbușanu, muzeograf și coordonator al evenimentului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău găzduiește joi, 12 noiembrie, de la ora 11:00, cea de-a VI-a ediție a evenimentului „Bacău – personalități ale locului”, organizat în parteneriat cu Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.

Conform www.radiobacau.ro, ediția din acest an coincide cu ziua de naștere a campioanei olimpice Nadia Comăneci, care va fi omagiată în cadrul manifestării.

Placheta dedicată acesteia va fi preluată de Ingrid Istrate, președinta Clubului Sportiv Municipal Onești.

Evenimentul va aduce în atenție personalități din sport, cultură, medicină și mediul academic, între care Nadia Comăneci, Doina Melinte, Adrian Cotârleț, Ștefan Munteanu, Vilică Munteanu, Florin Zăncescu, Dumitru Bontaș, Simion Antohe și Ioan Prăjișteanu.

Acestea vor fi evocate de invitați din mediul academic, cultural și publicistic. Programul va include și momente muzicale susținute de Ariana Luncanu – flaut, Andreea Bujor – nai și Teodora Elena Galbăn – voce.

Proiectul este inițiat și coordonat de Mihaela Băbușanu și Romulus Dan Busnea. Evenimentul va avea loc la sediul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, de pe strada Nicolae Titulescu nr. 23.