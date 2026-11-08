(INTERVIU) Amna, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (08.11.2026)

Publicat de cristinaspinu, 8 noiembrie 2026, 18:55



Amna este una dintre cele mai apreciate soliste din România, având un timbru aparte și capacitatea de a transmite emoție în orice interpretare.

Numele de scenă, Amna (pe numele ei real Cristina Andreea Mușat), provine din limba arabă și înseamnă „pace” sau „securitate”.

Artista a urmat cursuri de pian și canto și este absolventă a Facultății de Relații Internaționale, având și un master în marketing și negocieri comerciale.

S-a lansat în industria muzicală în anul 2011 cu hit-ul internațional „Tell Me Why”, realizat în colaborare cu Tom Boxer, iar doi ani mai târziu, în 2013, a părut și albumul „She Bangs”.

Cea mai recentă piesă lansată de Amna se numește „Iubire de fațadă”, o piesă sensibilă, în care abordează tema relațiilor în care aparențele din exterior nu corespund cu realitatea din cuplu.

Muzica și textul sunt semnate de Amna, alături de Alex Parker, Majii și Pixel.

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu cu Amna la matinalul de week-end și urmăriți videoclipul piesei „Iubire de fațadă”!