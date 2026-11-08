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Polonia a decretat două zile de doliu naţional după atacul din Cracovia

Polonia a decretat două zile de doliu naţional după atacul din Cracovia
Foto: Oplus_131072

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 08:46

Polonia este în doliu naţional astăzi şi mâine, după atacul armat de ieri, în Piaţa centrală din Cracovia, comis de un radical de extremă dreapta. Şase oameni au murit şi alţi 15 au fost răniţi. Cei mai mulţi erau turişti străini.

Premierul Donald Tusk a calificat atacul drept unul terorist. Atacatorul a intrat în viteză cu maşina în piaţa centrală din Cracovia şi a început să tragă la întâmplare în oameni cu o armă semiautomată. El este acum la spital, după ce a fost rănit în timpul arestării. Este vorba de un tânăr de 24-25 de ani, influenţat de ideologia de extremă dreapta.

Pe reţelele de socializare circulă imagini de la faţa locului în care un poliţist trage spre un bărbat mascat, înarmat şi în ţinută militară. În maşina lui au fost găsite arme şi multă muniţie.

Agenţiile de ştiri scriu că ancheta asupra atacului s-a complicat după ce la locuinţa atacatorului au fost descoperite alte trei cadavre: două femei şi un bărbat.

Poliţia spune că cel mai probabil sunt părinţii şi sora atacatorului. În plus, anchetatorii au găsit şi numeroase arme, a anunţat premierul Donald Tusk.

France Presse scrie că polonezii sunt în stare de şoc, de vreme ce în ţara lor astfel de atacuri sunt foarte rare. Polonia era însă deja în stare de alertă după o serie de atacuri cu cuţitul luna trecută, despre care premierul a spus că sunt efecte ale unui cult al violenţei alimentat de reţelele de socializare.

Întreaga Europă a reacţionat puternic la tragedia de la Cracovia – şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, dar şi preşedintele român Nicuşor Dan şi premierul Luca Niculescu, care au catalogat atacul drept unul oribil şi au transmis solidaritate şi sprijin poporului polonez. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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