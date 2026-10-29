Spania este în doliu naţional timp de trei zile, după coliziunea dintre două trenuri produsă în regiunea Castilia-La Mancha

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 07:04

Spania este în doliu naţional timp de trei zile, după coliziunea dintre două trenuri produsă ieri în regiunea Castilia-La Mancha, soldată cu cel puţin 68 de morţi şi 108 răniţi, dintre care 58 sunt spitalizaţi.

Un tren de mare viteză a lovit o garnitură staţionată. Din comunicările audio dintre mecanicii celor două trenuri implicate şi centrele de comandă puse la dispoziţia presei, reiese că şase garnituri oprite din cauza unei avarii la sistemul de semnalizare au primit comanda de a reporni cu viteză normală.

Ancheta este în desfăşurare, iar date clare sunt aşteptate în urma analizelor cutiilor negre. Operaţiunile echipelor de salvare au continuat pe parcursul nopţii. (Rador/ FOTO agerpres.ro)