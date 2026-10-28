Iași, 31 oct și 1 nov.: Masterclass de pian și Recital în cadrul Festivalului CLASSIC FOR TEENS 7.0

O mare provocare pentru pianiștii ieșeni: pe 31 octombrie și 1 noiembrie, masterclass de pian cu pianista MARA DOBRESCU

Publicat de dvlad, 28 octombrie 2026, 21:16



Asocialia PropatriaVOX și partenerii säi invită pentru prima oară publicul ieșean la Festivalul Classic for Teens

Director artistic, presigioasa pianistă MARA DOBRESCU

Anul acesta, pe 31 octombrie și 1 noiembrie, la ediție 7.0, intitulată „Dincolo de scenă”, pianista Mara Dobrescu va susține masterclassuri de pian la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”,

Duminică, 1 noiembrie, de la ora 18:00, pianistul italian Filippo Tenisci (Italia) va susține recitalul „METAMORFOZE SONORE”, în Sala „Eduard Caudella” a UNAGE.

Programul reunește lucrări de Beethoven și Bartók, iar intrarea este liberă.

Asocialia PropatriaVOX și partenerii säi au deosebita plåcere de a invita la recitalul intitulat METAMORFOZE SONORE, susținut de pianistul FILIPPO TENISCI în cadrul Festivalului CLASSIC FOR TEENS, editia a VII-a

În program:

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sase bagatele, op. 126

Sonata nr. 30 in Mi major, op. 109

Vivace, ma non troppo Prestissimo

III. Andante molto cantabile ed espressivo

Béla Bart6k (1881-1945)

Dansuri populare românești, Sz. 68, BB 76

O searä in Transilvania, din Zece piese ușoare, Sz 39, BB 51

Suita de dansuri, Sz. 77, BB 86

Transcriptie pentru pian solo realizatä de compozitor