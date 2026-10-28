Iași, 31 oct și 1 nov.: Masterclass de pian și Recital în cadrul Festivalului CLASSIC FOR TEENS 7.0
O mare provocare pentru pianiștii ieșeni: pe 31 octombrie și 1 noiembrie, masterclass de pian cu pianista MARA DOBRESCU
Publicat de dvlad, 28 octombrie 2026, 21:16
Asocialia PropatriaVOX și partenerii säi invită pentru prima oară publicul ieșean la Festivalul Classic for Teens
Director artistic, presigioasa pianistă MARA DOBRESCU
Anul acesta, pe 31 octombrie și 1 noiembrie, la ediție 7.0, intitulată „Dincolo de scenă”, pianista Mara Dobrescu va susține masterclassuri de pian la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”,
Duminică, 1 noiembrie, de la ora 18:00, pianistul italian Filippo Tenisci (Italia) va susține recitalul „METAMORFOZE SONORE”, în Sala „Eduard Caudella” a UNAGE.
Programul reunește lucrări de Beethoven și Bartók, iar intrarea este liberă.
Asocialia PropatriaVOX și partenerii säi au deosebita plåcere de a invita la recitalul intitulat METAMORFOZE SONORE, susținut de pianistul FILIPPO TENISCI în cadrul Festivalului CLASSIC FOR TEENS, editia a VII-a
În program:
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sase bagatele, op. 126
Sonata nr. 30 in Mi major, op. 109
- Vivace, ma non troppo
- Prestissimo
III. Andante molto cantabile ed espressivo
Béla Bart6k (1881-1945)
Dansuri populare românești, Sz. 68, BB 76
O searä in Transilvania, din Zece piese ușoare, Sz 39, BB 51
Suita de dansuri, Sz. 77, BB 86
Transcriptie pentru pian solo realizatä de compozitor