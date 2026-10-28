Fiul lui Tudorel Toader contestă arestul preventiv; procesul – la Înalta Curte, pe 3 noiembrie

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 17:39

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a contestat decizia judecătorilor de a-l aresta preventiv în dosarul în care este acuzat de viol.

Procesul a fost stabilit pentru data de 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Fost lector la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Alexandru Toader a fost reţinut, în cursul zilei de vineri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, fiind cercetat pentru viol și alte fapte de natură sexuală.

Ulterior, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

După reţinerea acestuia, fostul ministru Tudorel Toader a publicat un mesaj în care susţine că măsura dispusă este un atac la adresa sa.

Cu mai multe detalii, colegul nostru, Constantin Mihai: ”Cele 11 infracțiuni sexuale au fost săvârșite în perioada 2022-2025. În total, deocamdată, sunt șapte victime. Pe scurt, cele șapte persoane, studente la data respectivă, au avut de ales, ori cedează cadrului didactic sau nu iau nota de trecere la examen. Ulterior, o persoană s-a retras de la Facultatea de Drept. De altfel, Alexandru Toader a reușit examenul de cadru didactic universitar în perioada când tatăl tău era rector, dar era delegat în guvern pe postul de Ministru al Justiției. De fapt, Alexandru Toader este doar notar în mediu rural. Tatăl său, Tudorel Toader, este și avocatul lui Alexandru Toader. După ce a fost reținut și arestat, conducerea Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, i-a interzis lui Alexandru Toader să mai predea. Aceeași interdicție funcționează și pentru Tudorel Toader.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)