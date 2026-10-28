Grădina Botanică din Iași deschide ediția cu numărul 50 a expoziției „Flori de Toamnă”

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 15:29





FLORI DE TOAMNĂ 2026 – expoziție de flori, fructe și semințe, a 50-a ediție, organizată în secțiile exterioare și în complexul de sere, va fi deschisă publicului, începând cu 30 octombrie, ora 11.00, prilej cu care, Corala Universitas, dirijor Iulian CUCOŞ, împreună cu invitaţii, vor susține un moment artistic, coordonat de Gabriela ENĂŞESCU şi Conferenţiar univ. dr. Gabriel NASTASĂ.

Cu prilejul acestei ediții jubiliare, sub genericul Valori naturale unice – tradiţie şi continuitate, vă invităm să vă alăturaţi distinşilor membri ai comunităţii academice din Universitatea noastră, pentru a împărtăşi reverenţa faţă de tradiţie şi faţă de valorile perene statornicite de personalităţi care au contribuit la renumele venerabilei instituţii de educaţie şi cultură.

Vă invităm să admiraţi numeroase specii şi varietăţi horticole de crizanteme şi tufănele, respectiv ardei cu grade diferite de iuţeală, dovleci şi varză sau plante înrudite, bonsai, precum si eșantioane de fructe și semințe, cu valoare alimentară, medicinală şi decorativă, care provin din colecțiile științifice ale Grădinii Botanice.

Aceste valori naturale unice reflectă tradiţia şi continuitatea prin care generaţii de botanişti şi grădinari, au dedicat o bună parte din viață diversificării şi menţinerii acestor colecţii de plante. În acest sens adresăm publicului îndemnul de a descoperi în aranjamentele peisagere, o parte din sufletele celor care îngrijesc aceste plante, dar şi noi semnificaţii din călătoriile omului prin viață. În acest sens vor fi prezentaţi 486 de taxoni din grupa genului Chrysanthemum, 31 de specii anuale și perene care provin din flora spontană de pe diverse continente, fie cu valoare medicinală, fie cu alimentară, dar şi cu valoare estetică, între care soiuri românești și internaționale de crizanteme, atât pentru floare tăiată (Chrysanthemum grandiflorum) care reunesc 230 varietăți horticole cultivate în sere și solarii, cât și 225 varietăți denumite popular dumitrițe sau tufănele (Chrysanthemum indicum).

Colecţia reuneşte soiuri de crizanteme dirijate prin tehnici speciale de cultură, iar la această ediţie, pe lângă exemplare sub formă de pom, cascadă sau piramidă vor fi expuse spirale care evidențiază disponibilitățile pe care le prezintă această specie pentru practicile horticole clasice sau moderne.

Colecția de ardei iuți decorativi, reunește 244 de taxoni, între care 3 specii sălbatice, respectiv 235 cultivaruri și 6 hibrizi, aparținând celor 5 specii cultivate de Capsicum, care pe lângă importanța științifică, dețin și valențe decorative, fiind valorificați în cadrul evenimentelor cultural-educative tradiţionale.

La această ediţie sunt expuse pentru prima dată cultivaruri și hibrizi aparținând tuturor celor 5 specii cultivate la nivel mondial, atât taxoni cu importanță alimentară, medicinală și farmaceutică, dar și decorativă, prin aspectul general al plantei, mări me, dimensiune și culoare ale fructelor, între care menţionăm: C. annuum ‘Manhattan Yellow’, C. annuum ‘Laguna Beach’, C. annuum ‘Little Heart’, C. annuum ‘Okrasny Zvonek’, C. chinense ‘7 Pot Bubblegum Yellow’, C. chinense ‘Carolina Reaper Caramel’, C. chinense ‘Carolina Reaper Orange’, C. chinense ‘Carolina Reaper Purple’, C. chinense ‘Carolina Reaper Chocolate’, C. chinense ‘Carolina Reaper Peach’, C. chinense ‘Aji Charapita Red’, C. chinense ‘Naga Morich White’, C. frutescens ‘Thai Chili’, C. pubescens ‘Rocoto Giant Yellow’, C. pubescens ‘Rocoto Olive Green’, C. pubescens ‘Rocoto Orange’. În acelaşi spaţiu vor fi prezentate 24 specii şi soiuri ale genului Solanum, taxoni cu importanţă ştiinţifică şi economică, specii toxice şi medicinale, printre noutăţi numărându- se specia Solanum acerifolium, specie perenă, originară din Mexic şi America de Sud, care, asemenea multor specii ale genului, sintetizează cantităţi mari de alcaloizi toxici pentru mamifere dacă sunt ingeraţi, dar care prezintă şi potenţial terapeutic .

De asemenea vor fi expuse 260 de eşantioane din familia Cucurbitaceae, cu specii şi varietăţi horticole, care aparţin genurilor: Cucurbita, Cucumis, Citrullus, Lagenaria, Luffa, Momordica, Trichosanthes, Benincasa, Diplocyclos şi Melothria. În spațiile exterioare vor fi expuse numeroase exemplare de varză sau plante înrudite cu valoare alimentară, medicinală şi decorativă, reunite într-o colecție ce include 155 de taxoni, dintre care 6 sunt spontani, iar 149 sunt cultivaţi. La această ediţie sunt expuşi 31 hibrizi noi de varză ornamentală din seriile Bright and Early, Black Leaf, Corgy, Elegance, Empire.

După mai mulţi ani, vor fi prezentaţi bonsai dintr -o colecţie organ izată în complexul de sere , începând cu a nii 1978-1979. În prezent colecția reuneşte 230 exemplare de conifere și foioase, obținute prin colectarea materialului biologic din habitate naturale, respectiv prin înmulţire din seminţe şi fruc te, dar şi prin butășirea unor fragmente de ramuri sau tulpini. La această ediţie vor fi expuse circa 30 de exemplare, cu vârste cuprinse între 18 și 57 de ani.

În cadrul expoziţiei, vor fi expuse eşantioane de fructe şi seminţe care provin de la specii de plante cultivate în spaţiile exterioare şi în serele Grădinii Botanice din Iaşi, sub genericul Roadele vieţii care invită publicul să exploreze atât rolul biologic al seminţelor, cât şi semnificaţia acestora ca metaforă a călătoriei omului prin viaţă: asemenea plantelor, omul se naşte, creşte, prosperă şi î nfloreşte, se schimbă, iar la final oferă universului ce are mai de preţ: moştenirea sa, speranţa şi promisiunea unui nou început.

De asemenea, vor fi remarcate forme topiare reprezentând diferite animale realizate din răchită, din diverse fructe şi seminţe, inclusiv cea mai apreciată antropomorfă Doamna Toamnă, prezentă în ex poziţie pentru al 8-lea an consecutiv, într-o ţinută realizată din fructe şi inflorescenţe uscate, care evidențiază originalitatea şi creativitatea personalului Grădinii Botanice.

Prețul unui bilet este de 25 lei (individual), respectiv 20 lei pentru elevi, studenți și pensionari, dar și pentru grupuri formate din cel puțin 10 persoane.

Biletul este de 15 lei pentru grupuri de elevi (inclusiv însoțitori, profesori și părinți), studenţi şi pensionari.

Secțiile exterioare și serele Grădinii Botanice pot fi vizitate până în ziua de 22 noiembrie 2026, zilnic, între orele 9.00-17.00.

Fotografiatul este liber.