„ALB ÎNFLORIT”, expoziție dedicată Reginei Maria, la Muzeul de Artă Piatra-Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 11:37





Complexul Muzeal Național Neamț deschide la Muzeul de Artă Piatra-Neamț expoziția „ALB ÎNFLORIT” a artistei plastice Doina Mihăilescu. Vernisajul va avea loc joi, 29octombrie 2026, la ora 17:00. Prezintă Iulian Bucur, critic de artă, și dr. Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Național al Bucovinei.Demersul artistic este dedicat Reginei Maria a României, una din personalitățile cele mai marcante ale familiilor domnitoare din Europa, care „iubea mai presus de orice florile”, în special crinii, „aceşti îngeri care i-au fost toată viaţa mângâiere, loc de refugiu, preocupare neclintită” și pe care suverana i-a valorificat atât în creația plastică, cât și în scrierile literare.

Expoziția „ALB ÎNFLORIT”continuă un amplu proiect de cercetare artistică dedicat valorilor simbolice, expresive și plastice ale albului. Demersul, construit de artistă de-a lungul mai multor etape expoziționale, a fost inițiat prin expoziția „ELIXIRUL ALB – Crinii Reginei Maria”, prezentată la Castelul Pelișor din Sinaia, la împlinirea a 15o de ani de la nașterea suveranei, continuat prin expoziția „CRINII MĂRTURIEI”, găzduită de Muzeul Național al Bucovinei din Suceava și expoziția „ALB DUPĂ ALB” deschisă la Muzeul Național de Artă al Moldovei/Republica Moldova.

În această succesiune de proiecte, albul „depășește statutul unei simple opțiuni cromatice și devine un veritabil teritoriu de reflecție și revelație”.Expoziția reunește 33 de lucrări de pictură, realizate în tehnici variate – ulei pe pânză și tehnici mixte (ulei, tempera, foiță de aur pe pânză sau combinații de tempera și tușuri colorate pe hârtie manuală japoneză). Tema centrală a expoziției este crinul – simbol cu profunde valențe spirituale și estetice.„Nu am pictat crinii ca flori. I-am pictat ca treceri de lumină. Am căutat locul acela fragil și puternic în același timp, unde lumina nu mai îmbrățișează forme ci ea străbate. Acolo unde forma nu se mai impune, ci începe să se retragă. Acolo unde albul nu este culoare, ci repirație. Diafanul nu este pentru mine, slăbiciune. Este o altă formă de forță: aceea care nu apasă, nu ocupă, nu revendică. Crinul apare doar atât cât să lase lumina să fie văzută. Și apoi tocmai de aceea dispare imediat, rămânând ca o urmă în privire. Pictez ca să ajung la acest prag. Pragul unde materia își amintește că a fost cândva lumină. Pragul unde imaginea nu mai spune, ci lasă să se audă tăcerea. Dacă aceste picturi au un sens, el nu este în formă, ci în transparența ei. Nu în prezența, ci în felul în care prezența se retrage și devine diafanie.Regalitatea pământească a crinilor Reginei Maria nu vorbește despre a fi deasupra, ci a fi în Înălțime”. (Doina Mihăilescu)

Expoziția este însoțită de un catalog publicat la Editura „ Karl A. Romstorfer” a Muzeului Național al Bucovinei.

Născută la 29 ianuarie 1953, la Reșița, Doina Mihăilescu este absolventă a Academiei de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Facultatea de Arte Decorative, Secția Tapiserie. Deține titlul de doctor în Arte Vizuale și a desfășurat o activitate didactică remarcabilă timp de 28 de ani ca profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Facultății de Arte și Design, Catedra Conservare–Restaurare–Pictură. Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Timișoara și expert restaurator în pictură pe lemn, atestat de Ministerul Culturii.De-a lungul carierei sale, artista a participat la numeroase expoziții personale și colective, naționale și internaționale, fiind distinsă, între altele, în 2016, de Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu Premiul pe țară pentru Artă Plastică Religioasă și Restaurare.

„Visările liliale”ale Doinei Mihăilescu vor putea fi descoperite la Muzeul de Artă Piatra-Neamț în perioada 29 octombrie 2026-10 ianuarie 2027.