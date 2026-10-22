Perioada de vizitare a expoziției „Legături sacre. Giotto la Iași” – prelungită cu două zile

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 12:26





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță prelungirea perioadei de vizitare a expoziției „Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală”.

Oferind publicului o oportunitate unică de apreciere și studiu, expoziția poate fi vizitată și în weekend-ul 31 octombrie – 1 noiembrie 2026: „Arta care a schimbat istoria mai rămâne la Palatul Culturii din Iași pentru încă două zile, așadar, vă invităm să admirați această capodoperă absolută a artei italiene din secolul al XIV-lea, expusă pentru prima dată în România”, subliniază curatorul expoziției, dr. Alexandru Chituță, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

În cadrul etapei din România a Anului Cultural Italia-România 2026 — organizat de Ambasada Italiei la București —, Polipticul lui Giotto, o capodoperă găzduită și expusă la Pinacoteca Națională din Bologna, este prezentat în cadrul unui eveniment special la monumentalul Palat al Culturii din Iași.

Această inițiativă reprezintă un eveniment de o importanță diplomatică și culturală extraordinară, rezultat al parteneriatului dintre Pinacoteca Nazionale di Bologna, Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, Fundația SACRUM și Civita Mostre e Musei. Promovat de Președinția Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaților, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale, proiectul se desfășoară sub patronajul Ambasadei Italiei la București, al Institutului Italian de Cultură din București și al Ambasadei României la Roma.

Expoziția care prezintă Polipticul lui Giotto face parte, de asemenea, din programul mai amplu al Festivalului de Artă SACRUM Iași, dedicat intersecției dintre artă, patrimoniu și spiritualitate creștină. Prezența excepțională a capodoperei lui Giotto contribuie astfel la crearea unei noi punți de legătură între patrimoniul artistic italian și tradiția spirituală a Europei de Est.

Expoziția extraordinară „Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală” poate fi vizitată în Sala „Henri Coandă” de la Palatul Culturii, în fiecare zi, până pe 1 noiembrie 2026 (inclusiv), cu următoarele variante de bilet: preț întreg 30 Ron, preț redus pentru pensionari 15 Ron, preț redus pentru studenți, elevi și preșcolari 7,5 Ron. Programul de vizitare este luni și marți între orele 09.00 – 16.00, miercuri – duminică, orele 10.00 – 17.00.

Pentru zilele de luni și marți biletele se achiziționează exclusiv online sau la automatul de bilete de la intrarea în Palatul Culturii. În intervalul miercuri – duminică, biletele pot fi achiziționate și de la casa de bilete.