Trei povești, trei întâlniri cu echipele filmelor. Proiecții de gală la Cinema Ateneu Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 11:44

Cinema Ateneu Iași încheie luna noiembrie și întâmpină decembrie cu trei proiecții de gală dedicate cinematografiei românești contemporane.

În perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 2026, publicul ieșean este invitat să descopere trei filme ce explorează, din perspective diferite, relațiile de familie, memoria, identitatea și alegerile care ne definesc.



„Piatră Foarfecă Hârtie”, în regia lui Adrian Sitaru, „Nu e locul tău aici”, semnat de Florin Șerban, și „Lumina”, cel mai recent lungmetraj al regizorului Marian Crișan, vor fi prezentate în cadrul unor proiecții speciale, urmate de întâlniri cu invitați.

28 noiembrie, ora 17:30 | „Piatră Foarfecă Hârtie” , regia Adrian Sitaru

Invitată: actrița Cosmina Stratan

Câtă încredere putem avea în propria memorie atunci când realitatea începe să se schimbe în funcție de cine o povestește?

„Piatră Foarfecă Hârtie” (Blindsight), o coproducție România–Turcia, urmărește povestea Laurei, o femeie de 45 de ani care suferă de amnezie severă și depresie în urma unui accident. Convinsă de familie să pornească într-o călătorie cu barca spre Turcia, Laura se trezește într-un joc al iluziilor, în care scopul călătoriei devine tot mai neclar, iar alegerile personajelor capătă o logică neașteptată, uneori absurdă.

Prezentat în competiția Rebels with a Cause a Festivalului Internațional de Film Black Nights de la Tallinn, lungmetrajul i-a adus lui Adrian Sitaru Premiul pentru cea mai bună regie în 2025. Filmul a fost selectat și la Festivalul Internațional de Film din Goa, precum și la TIFF 2026, în secțiunea Zilele Filmului Românesc.

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a proiecția de la Cinema Ateneu va fi prezentă Cosmina Stratan, care se va întâlni cu publicul ieșean.

Bilete: [https://cinemaiasi.ro/film/piatra-foarfeca-hartie/] 29 noiembrie, ora 18:00 | „Nu e locul tău aici”, regia Florin Șerban

Invitați: regizorul Florin Șerban și actorii Adrian Văncică și Teodor Butănescu

Ce se întâmplă atunci când omul pe care credeai că îl cunoști cel mai bine devine un străin?

În „Nu e locul tău aici” (You Don’t Belong Here), Marius, managerul unui spital dintr-un oraș de provincie, își crește singur fiul adolescent, Ioan, după moartea soției. În timp ce tatăl este dedicat profesiei și convins că își cunoaște copilul, Ioan duce o viață secretă, alături de un grup de tineri care patrulează noaptea prin oraș. Echilibrul familiei se destramă când poliția începe să îl suspecteze pe băiat de crimă.

Filmul explorează conflictul dintre generații, fragilitatea relației dintre tată și fiu, prejudecățile și felul în care convingerile personale sunt puse la încercare în situații-limită.

Lungmetrajul marchează revenirea regizorului Florin Șerban, cunoscut pentru „Eu când vreau să fluier, fluier”, recompensat cu Ursul de Argint – Marele Premiu al Juriului la Berlinale în 2010, și „Box”, premiat la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary.

„Nu e locul tău aici” a câștigat Pardo d’Oro la Festivalul de Film de la Locarno 2026, iar Adrian Văncică a primit Heart of Sarajevo pentru cel mai bun actor, în cadrul Festivalului de Film de la Sarajevo 2026.

Bilete: [https://cinemaiasi.ro/film/nu-e-locul-tau-aici/] 2 decembrie, ora 18:00 | „Lumina”, regia Marian Crișan

Invitați: Grigore Bechet, Marian Poff, Andrei Poff, Dumitru Grosei, Anatol Cotrobai

O călătorie prin Munții Apuseni, văzută prin ochii unui copil de zece ani, devine punctul de plecare al unei povești despre credință, familie, curaj și dor.

În „Lumina” (Holy Light), regizorul Marian Crișan urmărește drumul unui băiat care trebuie să aducă Lumina Sfântă de la Ierusalim la biserica din satul natal, după ce tatăl său este implicat într-un conflict cu locuitorii unui sat vecin. Cu elemente de road-movie și o atmosferă tensionată, filmul explorează relațiile de familie și încercările prin care trece un copil confruntat cu o responsabilitate neașteptată.

Scris și regizat de Marian Crișan, cunoscut pentru filme precum „Morgen”, „Rocker”, „Orizont”, „Berliner” și „Warboy”, lungmetrajul a avut premiera mondială la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Film Black Nights de la Tallinn, în competiția internațională dedicată lungmetrajelor pentru tineri, din cadrul Just Film.

Bilete: [https://cinemaiasi.ro/film/lumina/]

De la granița fragilă dintre memorie și realitate, la relația dintre un tată și fiul său sau la călătoria unui copil prin Munții Apuseni, cele trei filme propun povești distincte, reunite de interesul pentru relațiile umane și alegerile care le transformă.

Prin aceste proiecții de gală, Cinema Ateneu Iași continuă să aducă publicul mai aproape de cinematografia românească și de oamenii care o construiesc, oferind ocazia unor întâlniri și dialoguri directe cu cineaștii și actorii invitați.