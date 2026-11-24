Despre memorie și ficțiune. Un interviu cu Doina Ruști

Doina Ruști, una dintre cele mai originale voci ale literaturii române contemporane, despre memorie, identitate și puterea extraordinară a poveștilor de a traversa timpul.

Publicat de isoreanu, 24 noiembrie 2026, 10:27

Marți, după știrile orei 14,00, vă invităm, la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, la o întâlnire cu Doina Ruști, una dintre cele mai originale voci ale literaturii române contemporane, o scriitoare care transformă istoria, memoria și experiențele personale în literatură.

Vorbim despre Iașul anilor de formare, despre lumea balcanică și amestecul de culturi care îi traversează romanele, dar și despre „Matuf, peruchierul”, cea mai recentă carte a sa, o poveste fascinantă, în care fantasticul și inteligența artificială ne poartă prin epoci și lumi diferite.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.