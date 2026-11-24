Produsele ecologice din afara Uniunii Europene vor fi supuse unor controale mai stricte, dacă vor fi votate noile reguli

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 09:51

Produsele ecologice din afara Uniunii Europene vor fi supuse unor controale mai stricte, dacă noile reguli vor trece astăzi de votul Parlamentului European, reunit în sesiune plenară.

Normele sunt menite să îi protejeze pe producători europeni, pentru că îi obligă pe cei din afara Uniunii să aplice aceleaşi standarde de calitate, dacă vor să vândă în Europa.

Potrivit noilor norme, produsele aduse din afara spaţiului comunitar vor putea purta logo-ul ecologic al Uniunii Europene doar dacă respectă exact aceleaşi standarde de calitate şi trec prin controale suplimentare. Măsura asigură o concurenţă loială pentru fermierii europeni. În acelaşi timp, micile afaceri care vând direct consumatorilor produse ecologice neambalate vor putea fi scutite de procedurile de certificare, dacă se încadrează în anumite limite ale cifrei de afaceri şi ale volumului de vânzări. Documentul prevede şi măsuri noi pentru a preveni contaminarea încrucişată dintre agricultura ecologică şi cea convenţională, iar Comisia Europeană va publica un ghid de bune practici în acest sens. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)