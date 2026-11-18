Preşedinţii Chinei, Statelor Unite şi Rusiei se află, miercuri şi joi, la Shenzhen, la Forumul Cooperării Asia-Pacific

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 16:05

Preşedinţii Chinei, Statelor Unite şi Rusiei se află astăzi şi mâine la Shenzhen, în China, la Forumul Cooperării Asia-Pacific. Mâine este prevăzut summit-ul istoric al celor trei lideri, care nu s-au mai întâlnit niciodată în această formulă.

Securitatea globală, controlul armamentului nuclear şi gestionarea conflictelor internaţionale majore se vor afla pe agenda liderilor Forumului APEC al Cooperarării Asia Pacific, care cuprinde cele 21 de economii riverane Oceanului.

Se va discuta şi despre combaterea protecţionismului şi susţinerea dezvoltării bazate pe tehnologie, inclusiv cea artificială.

Este aşteptat cu precădere summit-ul istoric de mâine, în care liderii celor trei superputeri militare ale lumii – preşedinţii Xi Jinping, Vladimir Putin şi Donald Trump – se vor întâlni pentru prima dată în această formulă.

De altfel acest summit a fost deja botezat „Yalta Bis”, cu referire la întâlnirtea din 1945 în care liderii de atunci ai Statelor Unite, Marii Britanii şi Uniunii Sovietice şi-au marcat sferele de influenţă şi ordinea mondială de după război. Donald Trump a fost primit astăzi personal la avion de preşedintele Xi, favoare rară pentru un preşedinte al Chinei, dar care întoarce un gest asemănător al liderului american. Sosit de ieri, preşedintele Putin nu a fost întâmpinat direct de Xi Jinping, dar a avut o primire fastuoasă şi un dineu cu liderul Chinei aseară. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)