Săptămână cu greve şi proteste de stradă, în 7 dintre economiile majore ale Occidentului

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 06:27

Şapte dintre economiile majore ale Occidentului încep o săptămână cu greve şi proteste de stradă, care vor culmina cu un weekend de mobilizare reunită a sindicatelor împotriva costului tot mai scump al vieţii.

Sindicatele franceze, care au avut iniţiativa unor proteste europene simultane, vor manifesta şi mâine, în semn de nemulţumire faţă de răspunsul guvernului la cererea lor de creşterea salariilor şi pensiilor.

Corespondenta RRA din Paris, Daniela Coman a transmis detalii pe această temă:

Toate marile centrale sindicale franceze, ce reprezintă angajaţii din sectoarele public şi privat, şi-au chemat membrii şi simpatizaţii la proteste – decizie luată încă de săptămâna trecută, după negocierile cu guvernul privind majorarea salariului minim pe economie, urmate de creşterea tuturor salariilor şi a pensiilor.

Guvernul nu s-a angajat la concesii foarte mari, ceea ce a stârnit multă furie în rândul sindicaliştilor. O majorare a salariului minim pe economie cu 1,6%, aplicată cu o lună mai devreme, la 1 decembrie în loc de 1 ianuarie. Este tot ce s-a putut în acest moment. Aceasta ar reprezenta o creştere de doar 24 de euro net pe lună, sumă ce a creat multă nemulţumire în rândul sindicatelor, care ceruseră 100-150 de euro în plus pentru a ţine pasuri cu preţurile din ce în ce mai mari ale alimentelor şi celorlalte bunuri de larg consum. N-au avut prea mare succes nici negocierile de vinerea trecută dintre premierul Sebastien Lecornu şi sindicatele funcţionarilor publici, ale căror salarii sunt îngheţate de aproape patru ani, mulţi dintre ei plângându-se că sunt plătiţi mai puţin decât minim pe economie. Dincolo de revendicările salariale, ei atrag atenţia asupra degradării statutului de funcţionar public şi a unei crize de atractivitate. La concursurile de angajare vin tot mai puţin candidaţi, iar multe instituţii întâmpină mari dificultăţi în recrutarea şi păstrarea personalului.

Nemulţumiri şi în rândul poliţiştilor francezi, care se plâng şi ei de salariile mici, de condiţiile necorespunzătoare de muncă, de riscurile la care sunt expuşi în timpul exercitării misiunilor de serviciu, inclusiv cu ocazia manifestaţiilor sociale violente din ultimele săptămâni. Sindicatele i-au lansat un ultimatum Ministerului de Interne şi ameninţă cu folosirea tuturor formelor posibile de grevă şi protest dacă guvernul nu acceptă majorarea primei de risc.

Contestarea socială va depăşi însă graniţele Franţei în weekendul 20-22 noiembrie – vineri, sâmbătă şi duminică. Sindicate şi asociaţii civice din şapte ţări europene – Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Grecia şi Belgia – vor organiza trei zile de manifestaţii coordonate împotriva scăderii puterii de cumpărare şi a deteriorării nivelului de trai. Milioane de oameni sunt aşteptaţi să-şi exprime nemulţumirile în stradă. Revendicările comune vizează în primul rând garantarea dreptului la locuinţă, reducerea preţurilor la alimente şi energie, majorarea salariilor şi a pensiilor, dar şi apărarea serviciilor publice, în special sănătatea şi educaţia. Organizatorii cer, de asemenea, o mai mare impozitare a marilor averi şi contestă politicile de austeritate şi de creştere a cheltuielilor pentru înarmare.

Protestul european coordonat reflectă o nemulţumire ce depăşeşte problemele specifice fiecărei ţări, întrucât majoritatea salariaţilor europeni declară că banii pe care îi câştigă prin muncă nu le mai ajung pentru a face faţă cheltuielilor zilnice.

Rador/FOTO Agerpres EPA YOAN VALAT