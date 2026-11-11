Sancţiunile comerciale împotriva Rusiei ar trebui aplicate unitar în toate ţările UE

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:34

Sancţiunile comerciale împotriva Rusiei trebuie aplicate unitar în toate ţările Uniunii, pentru a avea un impact ridicat, este concluzia unui raport al Curţii Europene de Conturi.

În document se mai arată că ambiguităţile juridice şi aplicarea neuniformă reduc din eficacitatea acestor sancţiuni.

Ofiţerul de presă al Curţii Europene de Conturi, Simona Wist, explică:

„Curtea de Conturi Europeană a constatat că, pentru a coordona punerea în aplicare a sancțiunilor comerciale ale UE de către statele membre, Comisia a depus eforturi considerabile și a dezvoltat un portofoliu amplu de instrumente analitice pentru a sprijini procesul decizional. Sancțiunile comerciale aplicate începând din 2022 au jucat un rol semnificativ în reducerea volumului de mărfuri comercializate între UE și Rusia, în special în cazul celor care au cel mai mare impact asupra capabilităților militare ale acestei țări. Cu toate acestea, la patru ani de la lansarea invaziei, ambiguitatea cadrului juridic, practicile naționale divergente, utilizarea neuniformă de către statele membre a instrumentelor de schimb de informații și lacunele în monitorizarea de către Comisie continuă să afecteze punerea în aplicare uniformă și eficace a sancțiunilor comerciale impuse de UE”, a spus Simona Wist.

Din 2022, de când Rusia a invadat Ucraina, schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și Moscova au scăzut drastic, blocul comunitar coborând de pe primul, pe al treilea loc în rândul principalelor parteneri comerciale ai Rusiei.

În ultimii patru ani, Uniunea a impus Kremlinului 21 de pachete de sancţiuni economice.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro