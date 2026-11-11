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Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță câștigătorii Concursului internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii „Cetatea Copiilor”

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:42


Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță câștigătorii Concursului internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii „Cetatea Copiilor”.  Două premii I înseamnă două texte care vor deveni spectacole lectură.

Literatura dramatică dedicată copiilor își găsește noi voci, iar poveștile care au puterea de a emoționa, de a inspira și de a deschide noi orizonturi își pregătesc întâlnirea cu scena. Vă anunțăm cu bucurie textele care au câștigat concursul:

Premiul I„Timpul merge pe bicicletă”, de Carmen Dominte – realizarea unui spectacol lectură, sub coordonarea regizorului Dan Țopa

Premiul I – „Lecția de zbor”, de Bianca Nițu – realizarea unui spectacol lectură, sub coordonarea regizoarei Sorina Băleanu

Din juriu au făcut parte dramaturgul Matei Vișniec, regizorul Dan Țopa și actorul Adrian Păduraru, manager al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Ambele spectacole vor fi realizate cu participarea echipei artistice a teatrului sucevean, iar premierele sunt programate în intervalul 3-13 decembrie, când are loc Festivalul Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea Copiilor”. Prin acest demers, teatrul continuă să susțină dramaturgia contemporană pentru copii și să ofere spațiu unor povești noi, capabile să apropie generații, să stimuleze imaginația și să transforme întâlnirea cu teatrul într-o experiență memorabilă.

Felicitări autoarelor câștigătoare! Le dorim inspirație și bucuria de a-și vedea poveștile întâlnindu-se cu publicul, iar spectatorilor mici și mari, o călătorie plină de descoperiri în universul celor două texte. Mulțumiri și felicitări tuturor participanților!

Marele premiu, care presupunea realizarea unui spectacol de teatru, nu a fost acordat în cadrul acestei ediții.

Vom reveni curând cu programul detaliat al Festivalului „Cetatea Copiilor” și vom pune biletele în vânzare prin casierie și online, pe www.bilet.ro, la prețul unic de 20 de lei. De asemenea, vom programa evenimente cu intrare liberă. Pentru a afla mai multe informații despre evenimentele teatrului, vă rugăm să urmăriți paginile noastre: www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/,  www.instagram.com/teatrul.matei.visniec.suceava, www.teatrulmateivisniec.ro.

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