Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost încadrată în clasa întâi de performanță la nivel național

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași confirmă statutul de lider în excelența academică.

Instituția a fost încadrată de Ministerul Educației în clasa întâi de performanță, o certificare directă a calității activității de cercetare desfășurate aici.

Rectorul universității, Viorel Scripcariu, a subliniat că acest calificativ, obținut după cel de „educație de calitate” oferit de ARACIS, sporește credibilitatea internațională a instituției și va facilita atragerea de noi proiecte de cercetare transfrontaliere.

Viorel Scripcariu: A fost o comisie foarte complexă formată din evaluatori interni și externi din partea autorității naționale pentru cercetare, Ministerul Educației, care a stabilit că evaluarea aceasta clasifică centrele de evaluare în funcție de performanțele de cercetare. Noi am fost evaluați la sfârșitul lunii septembrie și am obținut clasa întâi de performanță. Asta înseamnă că suntem un centru de cercetare credibil, cu performanțe, cu rezultate care sunt utile în cercetarea atât pe plan local, cât și național, dar și internațional. Ceea ce însemnă pentru viitor să ne continuăm parcursul și la următoarea evaluare, care probabil va fi peste vreo 5 ani de zile, să putem să ne încadrăm în aceeași clasă de performanță.

În prezent, UMF Iași numără aproximativ zece mii de studenți, dintre care trei mii provin din străinătate — majoritatea din Franța, Maroc, Israel și Grecia.

Cu linii de predare în limbile engleză și franceză, universitatea ieșeană își consolidează poziția pe harta globală a medicinei prin contracte de colaborare cu unități de profil din Uniunea Europeană, Statele Unite și Israel.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)