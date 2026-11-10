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„File de zâmbet și poezie” – lansare de carte la Muzeul Unirii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 12:20


 

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 10.00, evenimentul de lansare a volumului „File de zâmbet și poezie”, semnat de inginer Vasile Robu.

            Ajuns la cel de-al șaselea volum publicat, autorul propune cititorilor o lucrare structurată în trei părți, care reunesc universuri tematice și formule literare diferite.

            Prin diversitatea temelor abordate, „File de zâmbet și poezie” oferă publicului o întâlnire cu poezia, reflecția și umorul, într-un volum care îmbină evocarea unor valori personale și comunitare cu bucuria cuvântului și a expresiei literare.

            Volumul va fi prezentat de profesor Elena Chiriac, în calitate de referent al cărții. La eveniment vor participa, de asemenea, profesor universitar Teodor Robu și preot Nicolae Stoian, care se vor alătura dialogului dedicat apariției editoriale.

 

Șef Muzeul de Istorie a Moldovei,

Dr. Senica Țurcanu

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

Dr. Coralia Costaş

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