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FEMEIA – UNIVERS DE LUMINĂ ȘI SPERANȚĂ

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 10:07


Joi, 12 noiembrie 2026, ora 11.00, la Palatul Braunstein Iași, Sala Cupola, vă invităm la lansarea antologiei de poezie contemporană „Femeia – univers de lumină și speranță” care aduce împreună 33 de voci poetice de referință în jurul unei teme universale și mereu fascinante: femeia. Prezentată în ipostaze multiple prin intermediul metaforei, de la fragilitate la forță brută, de la ipostaza de mamă, muză sau iubită, până la cea de războinică a cotidianului sau creatoare de destine, poemele incluse în această colecție schițează un portret dinamic și profund al femeii din toate timpurile.

Volumul, coordonat de Rodica Rodean,  a apărut la Editura DOXOLOGIA în 2026 – an în care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamatAnul omagial al pastorației familiei creștineșiAnul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”- cu acordul Înaltpreasfinţitului Teofan –Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Această antologie nu este doar o culegere de versuri, ci un manifest al sensibilității și al rezilienței feminine. Am dorit să aducem laolaltă perspective diferite – atât feminine, cât și masculine – pentru a arăta cum se oglindește complexitatea femeii în poezia actuală. Este o carte care vindecă, inspiră și provoacă cititorul.

            În cadrul evenimentului Marius Chelaru, membru al Uniunii Scriitorilor din România, va prezenta antologia, urmând recitalul de poezie susținut de autorii prezenți.

Tânărul Luca Udrea  (Școala prof. Daniela Relea),  marcat de o virtuozitate timpurie și o sensibilitate artistică profundă, va susține un recital de pian, completând astfel programul serii.

Întâmplarea culturală va avea loc la Palatul Braunstein Iași, important centru cultural al Iașiului, în prezența doamnei dr. Aurica Ichim, director al Muzeului Municipal „Regina Maria”,  în calitate de amfitrion, fiind moderată de Rodica Rodean, coordonatoarea antologiei și președintele-fondator al Asociației „Universul Prieteniei” Iași.

Organizatori: Asociația „Universul Prieteniei”, Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Iași și Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași.

Rodica Rodean-preşedinte

 

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