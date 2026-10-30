Classix Lab 2026 revine la Iași cu „Trick or Trill”, un concert de Halloween cu program surpriză

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 12:37





O seară în care misterul, umorul și virtuozitatea își dau întâlnire în muzică.

Programul național Classix Lab 2026 revine la Iași cu Trick or Trill, un concert de vioară și pian inspirat de atmosfera Halloweenului, în care muzica clasică își dezvăluie latura imprevizibilă.

Concertul are loc sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Violonista Irina Mureșanu, profesoară la University of Maryland, și pianistul Dragoș Andrei Cantea propun un recital construit în jurul contrastelor: de la pasaje de mare virtuozitate și sonorități misterioase la momente de lirism, ironie și exuberanță.

Repertoriul rămâne o surpriză până în seara concertului. Publicul este invitat să descopere fiecare lucrare direct în sală, fără să știe ce urmează.

Trick or Trill aduce împreună două personalități muzicale și două instrumente într-un joc al expresivității, în care surpriza face parte din experiență.

Distribuția

Vioară: Irina Mureșanu (SUA)

Pian: Dragoș Andrei Cantea (România/Norvegia)

Despre Classix Lab

Classix Lab este un program național de educație, producție artistică și dezvoltare profesională, desfășurat în octombrie–noiembrie 2026 în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Arad. Programul cuprinde 5 concerte, 20 de masterclassuri, 4 workshopuri de videomapping și new media, 8 sesiuni de management cultural și 5 paneluri, reunind peste 50 de artiști, mentori și experți din România și din străinătate.

Despre Classix

Classix este un brand cultural care a adus împreună peste 480 de artiști internaționali din 27 de țări. Prin proiectele sale, Classix redefinește experiența muzicii clasice prin inovație, interdisciplinaritate și accesibilitate și o adaptează publicului contemporan. Încurajează dialogul, repoziționează muzica clasică din lumea elitelor și o aduce mai aproape de curioși, pasionați și exploratori, cu ajutorul noilor tehnologii și al artelor new media. Sloganul său, a contemporary classic affair, rezumă această perspectivă.

Classix Lab 2026 este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, implementat de Asociația Industrii Creative, cu sprijinul partenerului principal FEPRA, Filarmonica „George Enescu” din București, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, Forumul Cultural Austriac, Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Universitatea Națională de Muzică din București.

Partenerii media ai proiectului sunt Radio România Cultural, Radio Clasic, AGERPRES, Aradeni.ro, Bookhub, Cărturești, Elle, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, ICONIC, InfoMusic, Libertatea, Liternet, Observator Cultural, Ringier, Romania Journal, Spotmedia și Zile și Nopți.



***

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

***

Website: www.classix.ro

Facebook: https://www.facebook.com/classixFestival/

Instagram: https://www.instagram.com/classix.ro

Youtube: https://shorturl.at/louFW