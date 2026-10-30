Galaţi: Aproximativ 300 de siderurgişti de la Liberty au protestat în faţa Prefecturii, cerând plata salariilor restante

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 12:15

UPDATE 12:30 – Aproximativ 300 de angajaţi ai combinatului siderurgic Liberty Galaţi au protestat vineri, pe platoul din faţa Prefecturii Galaţi, nemulţumiţi de neplata salariilor începând din luna mai şi de incertitudinea privind viitorul unităţii siderurgice, solicitând achitarea drepturilor salariale restante şi accelerarea procesului de vânzare a combinatului.

Acţiunea de protest a avut loc cu două zile înainte de intrarea în şomaj tehnic a majorităţii angajaţilor combinatului, măsură anunţată de conducerea companiei începând cu 1 noiembrie, pe fondul dificultăţilor financiare şi operaţionale cu care se confruntă platforma siderurgică.

Conducerea Liberty Galaţi a anunţat, printr-o informare internă, întreruperea temporară a activităţii începând cu 1 noiembrie, măsură care îi vizează atât pe salariaţii combinatului, cât şi pe cei ai Liberty Tubular Products.

Decizia a fost luată pe fondul dificultăţilor financiare şi al problemelor legate de asigurarea energiei şi a transportului angajaţilor, urmând ca o parte dintre salariaţi să îşi continue activitatea pentru asigurarea pazei, întreţinerea instalaţiilor şi conservarea capacităţilor de producţie.

Situaţia angajaţilor Liberty Galaţi a fost semnalată şi de Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, care, într-un comunicat de presă din luna septembrie, a solicitat intervenţia urgentă a Guvernului pentru plata salariilor restante, continuarea activităţii combinatului, transparenţă în procedura de vânzare şi protejarea drepturilor salariaţilor.

‘Nu putem vorbi despre protejarea unui obiectiv de importanţă strategică în timp ce oamenii care îl ţin în viaţă sunt lăsaţi fără venituri. Nu putem vorbi despre responsabilitate socială în timp ce salariaţii sunt puşi să aleagă între a continua să muncească fără bani şi a-şi pierde drepturile’, se arată în comunicatul CNS Cartel ALFA.

Potrivit Cartel ALFA, aproximativ 2.200 de salariaţi ai Liberty Galaţi sunt afectaţi de întârzierile la plata drepturilor salariale, ultimele salarii achitate integral fiind cele aferente lunii aprilie, în timp ce pentru luna mai au fost efectuate doar plăţi parţiale.

În acelaşi document, confederaţia sindicală a atras atenţia că angajaţii continuau să asigure paza, întreţinerea şi securitatea activelor combinatului, deşi nu îşi primiseră drepturile salariale.

Sindicaliştii au cerut Guvernului să convoace reprezentanţii sindicatelor, ai administraţiei şi ai instituţiilor responsabile pentru identificarea unui plan concret de plată a restanţelor şi de continuare a activităţii siderurgice.

Cartel ALFA a solicitat, totodată, clarificări privind procedura de vânzare a combinatului, arătând că două licitaţii se încheiaseră fără cumpărător, iar preţul de pornire fusese redus, potrivit datelor prezentate de organizaţia sindicală, de la 709 milioane de euro în martie la 463 de milioane de euro în iunie.

Nemulţumirile siderurgiştilor au generat mai multe acţiuni de protest în ultimele luni, inclusiv în iulie şi septembrie, când angajaţii au cerut plata salariilor restante şi soluţii pentru reluarea activităţii combinatului.

Într-o scrisoare deschisă datată 8 octombrie 2026, semnată de 27 de membri ai conducerii executive a Liberty Galaţi şi făcută publică, managerii combinatului au avertizat asupra blocajelor financiare şi tehnologice, a imposibilităţii de a achita salariile şi a riscurilor privind siguranţa instalaţiilor şi continuarea producţiei.

‘Tot ceea ce a stat în puterea şi priceperea noastră a fost şi este făcut. Suntem extrem de hotărâţi să rămânem în Combinat până în ultimul moment, dacă este nevoie, pentru a ne proteja colegii şi echipamentele de pe urma cărora am pus o pâine pe masă, familiilor noastre, timp de zeci de ani. Vă cerem ca acest ‘ultim moment’, să fie evitat prin decizii înţelepte şi care să aibă în vedere viitorul. Coloana vertebrală a Uniunii Europene este asigurată de oţel şi cărbune. România şi Europa continuă să consume oţel. Dacă noi nu îl producem, o vor face alţii în locul nostru’, se arată în scrisoarea deschisă semnată de cei 27 de membri ai conducerii executive a Liberty Galaţi. AGERPRES

Conducerea executivă a Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi-a anunţat demisia pe fondul aceea ce menergerii numesc colapsul sistemic al platformei industriale.

Ei au înaintat o scrisoare deschisă autorităţilor responsabile, cerând intervenţia urgentă a statului şi deblocarea procesului de vânzare, finanţare.

Reporter: Maria Măndiţă – Semnatarii scrisorii reiterează problemele cu care se confruntă angajaţii combinatului care nu şi-au mai încasat salariile de peste 5 luni şi care nemotivaţi financiar demisionează. În plus, din cauza neachitării datoriilor la societatea locală de transport în comun SC Transurb SA, de câteva zile nu mai circulă nici cursele convenţie cu care salariaţii erau transportaţi la muncă. În adresă se mai arată că dificultăţile majore financiare ale combinatului pot genera nu doar probleme sociale în Galaţi, ci şi riscuri economice, precum afectarea echipamentelor tehnologice de sute de milioane de euro. De asemenea, incapacitatea de plată a combinatului, a facturilor la energie electrică şi implicit deconectarea combinatului, ar putea crea apariţia unor acumulări cu amestecuri explozive în puncte ale reţelei interne de gaz, se mai arată în scrisoarea deschisă. De aceea, directorii combinatului cer guvernului asigurarea alimentării cu resurse energetice a unităţii siderurgice până la vânzarea combinatului. Pe de altă parte, printr-o informare internă a angajaţilor combinatului, conducerea unităţii anunţă că, începând cu 1 noiembrie, personalul unităţii va intra în şomaj tehnic, iar la nivelul departamentelor vor fi menţinute doar anumite servicii şi activităţi esenţiale. Conform mesajelor distribuite pe reţelele de socializare, astăzi de la ora 10:00, angajaţii Combinatului intenţionează să protesteze în faţa Prefecturii judeţului Galaţi.

Rador/FOTO arhivă Agerpres