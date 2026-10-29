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Un cetăţean român, pasager într-unul dintre trenurile care au intrat în coliziune, în Spania, a fost rănit

Un cetăţean român, pasager într-unul dintre trenurile care au intrat în coliziune, în Spania, a fost rănit

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 12:24

Un cetăţean român, pasager într-unul dintre trenurile care au intrat ieri în coliziune, în Spania, a fost rănit.

Oficiul consular român l-a contactat şi acesta a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigaţii medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi.

Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti subliniază că, până în acest moment, autorităţile spaniole nu au notificat Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre victime şi nu s-au primit solicitări de asistenţă consulară.

Reprezentanţii Consulatului României la Ciudad Real şi ataşatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid continuă dialogul permanent cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţa necesară, conform competenţelor, dacă situaţia o va impune.(Rador/ FOTO agerpres.ro)

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