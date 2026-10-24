Autoritățile din mai multe țări europene se pregătesc de noi proteste

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2026, 09:30

Autoritățile din mai multe țări ale Europei se pregătesc de noi proteste față de costul ridicat al vieții, după revoltele violente care au avut loc în mai multe orașe din Europa, la sfârșitul săptămânii trecute.

Cert este că o nouă zi de mobilizare este prevăzută sâmbătă în toată Franța, precum și în metropole din Europa, în aproape 20 de orașe din Italia. Vineri au fost făcute zeci de percheziții la domiciliu.

Capitala Roma și metropole, precum Milano sau Torino, se pregătesc de un weekend de asediu, în contextul în care manifestanții de săptămâna trecută – Mișcarea 17 octombrie – și-au dat din nou întâlnire în piețele centrale din mai multe orașe italiene.

Ne spune mai multe corespondenta RRA la Roma, Elena Postelnicu : În urma manifestațiilor de la sfârșitul săptămânii trecute, la cererea autorităților judiciare și din propria inițiativă, DIGOS – Divizie de Investigații Generale și Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Italiene – a efectuat percheziții la adresa a aproximativ 100 persoane, dintre care 51 de minori identificați ca fiind implicați în distrugerile de magazine și mașini.

În spatele confruntărilor din Milano, s-ar putea să fi existat o operațiune organizată, potrivit investigatorilor.

Cineva, nu se știe cine, ar fi reușit să ajungă la persoanele potrivite și, profitând de furia acestora, să le mobilizeze prin intermediul rețelor de socializare și al unor fluturași realizați cu ajutorul inteligenței artificiale, special pentru acest scop.

Între timp, mâine după-amiază sunt așteptate noi manifestații la Milano și în toată Italia, inclusiv la Roma.

Milano este deja înconjurat de forțe de securitate și păzit de la gară până în centrul orașului, inclusiv de către cei 500 de militari care, până la sfârșitul anului, au sarcina de a supraveghea și a interveni în caz de eventuale tensiuni, potrivit unui decret de lege împotriva criminalității juvenile și a violențelor din cadrul manifestațiilor aprobat de urgență de Guvernul de la Roma.

Ochelari de protecție, mască pentru gură pentru a proteja plămâinii de gazele lacrimogene, hanorac sau pulover cu glugă și mănuși de bucătărie – acestea sunt câteva dintre instrucțiunile publicate pe grupurile Telegram ale Mișcării 17 octombrie, în perspectiva manifestațiilor organizate mâine în opt orașe italiene.

Rador/FOTO Agerpres/EPA