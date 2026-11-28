Cod roşu de ploi torenţiale şi furtuni în Grecia. Avertizare MAE pentru românii care călătoresc în această ţară

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2026, 08:25 / actualizat: 28 noiembrie 2026, 10:03

În Grecia este cod roşu de ploi torenţiale şi furtuni, iar românii care călătoresc acolo trebuie să se aştepte ca alerta să dureze până mâine.

Ministerul de Externe de la Bucureşti anunţă că zonele afectate sunt Insulele Ionice, Ciclade şi Creta, regiunile Epir şi Tesalia, Insula Evia şi sud-estul Peloponezului.

Românii care se confruntă cu vreo situaţie urgentă pot cere ajutor de la misiunile României în Grecia. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)