Apel comun la Bruxelles pentru un buget european mai mare. România ar putea câștiga 6 miliarde de euro

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 10:11

Aleșii locali și regionali din Comitetul European al Regiunilor și eurodeputații care negociază viitorul buget al UE au transmis ieri, de la Bruxelles, un mesaj comun liderilor europeni.

Ei cer un buget ambițios pentru perioada 2028–2034 și o politică de coeziune separată, cu fonduri proprii. Unul dintre cei doi negociatori ai Parlamentului European este românul Siegfried Mureșan.

Apelul vine cu o săptămână înaintea summitului extraordinar de la Bruxelles. Acolo, președintele Consiliului European, António Costa, va prezenta o nouă propunere de negociere. Propunerea anterioară reducea bugetul cu aproximativ 141 de miliarde de euro, mai ales la competitivitate și cercetare.

Statele membre sunt însă împărțite. 16 din cele 27 de state se opun tăierilor la agricultură și coeziune, printre care și România, iar Germania conduce tabăra țărilor care vor un buget mai mic.

Pentru țara noastră miza este mare: o anvelopă națională de circa 60 de miliarde de euro. Dacă statele ar accepta poziția Parlamentului European, România ar primi aproximativ 6 miliarde de euro în plus.

Aleșii locali și eurodeputații le-au cerut guvernelor să se înțeleagă asupra unor noi surse de venit pentru Uniune, ca să nu crească contribuțiile naționale.

Radio Iași/Lucian Bălănuță