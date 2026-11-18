SEEMF 2026: premiile pentru jurnalism de investigație, decernate la Skopje

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 07:38

Cea de-a 20-a ediție a South East Europe Media Forum (SEEMF) s-a desfășurat la Skopje, sub tema „Mai aproape de regiune, mai puternici în Europa: rolul comunicării și al mass-mediei în consolidarea imaginii, rezilienței și securității Europei”.

Agenda forumului a inclus dezbateri despre situația presei din Macedonia de Nord, viitorul serviciilor publice de media, comunicarea ideii europene în era digitală și a inteligenței artificiale, rolul jurnalismului de investigație în apărarea democrației și relația dintre securitate și mass-media în vreme de război. Lucrările au fost deschise de președinta Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, care a vorbit despre rolul presei libere și responsabile într-o societate democratică.

Un moment important al evenimentului a fost ceremonia de decernare a premiilor CEI–SEEMO pentru merite deosebite în jurnalismul de investigație. La categoria jurnaliștilor profesioniști, premiul a fost acordat ex aequo jurnalistei italiene Sofia Cherici și jurnalistului albanez Vladimir Karaj. Distincția pentru tineri profesioniști i-a revenit jurnalistei muntenegrene Andrea Perišić. Juriul a acordat mențiuni speciale jurnalistelor sârbe Ljubica Jocić și Bojana Jovanović.

Premiile recunosc activitatea jurnalistică de investigație bazată pe rigoare, independență și interes public, într-un domeniu în care reporterii se confruntă adesea cu presiuni și riscuri pentru siguranța lor. Distincțiile sunt acordate de Central European Initiative (CEI) și South East Europe Media Organisation (SEEMO).

La panelul dedicat comunicării publice și promovării ideii europene în era digitală și a inteligenței artificiale a participat și jurnalista Radio România Maria Țoghină, cu o intervenție despre relația dintre comunicare și încredere. „În era platformelor și a inteligenței artificiale, încrederea poate fi cea mai importantă infrastructură publică a noastră”, a subliniat Maria Țoghină.

South East Europe Media Forum este organizat de SEEMO, în cooperare cu CEI și EBU, alături de parteneri media și instituționali din regiune. Următoarea ediție, SEEMF 2027, va avea loc la Budapesta.