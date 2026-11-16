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Comisia Europeană a dat avizul preliminar pentru plata parţială a celei de-a cincea cereri de plată depuse de România prin PNRR

Comisia Europeană a dat avizul preliminar pentru plata parţială a celei de-a cincea cereri de plată depuse de România prin PNRR

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 18:37

Comisia Europeană a dat avizul preliminar pentru plata parţială a celei de-a cincea cereri de plată depuse de România prin PNRR, în valoare de 2,67 de miliarde de euro.

Potrivit executivului comunitar, autorităţile române au îndeplinit satisfăcător 34 din cele 37 de jaloane şi 35 dintre cele 38 de ţinte asumate.

Plata către România va putea fi efectuată după emiterea avizului comitetului economic şi financiar şi adoptarea de către Comisia Europeană a unei decizii de plată.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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