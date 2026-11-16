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Performanță istorică în artele marțiale de contact! La doar 11 ani, ieșeanul Robert Macovei a devenit triplu campion mondial la Madrid

Performanță istorică în artele marțiale de contact! La doar 11 ani, ieșeanul Robert Macovei a devenit triplu campion mondial la Madrid

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 16:29

Sportivul ieșean Robert Macovei, în vârstă de doar 11 ani și legitimat la clubul Scorpions Iași, a obținut o performanță remarcabilă pe scena internațională a artelor marțiale de contact.
În cadrul Campionatului Mondial ISKA, desfășurat recent la Madrid (Spania), tânărul luptător a cucerit trei medalii de aur, adjudecându-și titlul de triplu campion mondial la categoria sa de vârstă și greutate (11 ani, 40 kg).
Trei discipline, trei medalii de aur
Competiția din capitala Spaniei a reunit la start peste 2.000 de sportivi din 49 de țări, nivel la care Robert Macovei a dominat autoritar toate cele trei probe în care a intrat în ring:
  • Campion mondial K-1 – primul titlu al turneului, obținut printr-un parcurs fără greșeală;
  • Campion mondial Muay Thai – o victorie de referință, meci în urma căruia sportivul din Iași a atins impresionanta bornă de 102 meciuri oficiale disputate până la vârsta de 11 ani;
  • Campion mondial Kick Light – cea de-a treia medalie de aur, care a consfințit o triplă istorică.
Printre cei mai buni sportivi ai lumii
Datorită acestor rezultate de excepție, organizatorii Campionatului Mondial ISKA l-au inclus pe Robert Macovei în Top 5 cei mai buni sportivi ai întregii competiții, o recunoaștere rară la nivel juvenil, obținută în fața unor adversari din întreaga lume.
Succesul de la Madrid confirmă valoarea școlii ieșene de kickboxing și munca depusă în sala de antrenament alături de echipa tehnică a clubului Scorpions Iași, coordonată de antrenorul Mihai Constantin.
Rezultatul reprezintă nu doar o reușită personală pentru tânărul campion, ci și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate sportivă din România.
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