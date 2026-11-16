ANM: Vreme schimbătoare în decursul următoarelor două săptămâni (16 – 29 noiembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 13:16

Vremea va fi schimbătoare în decursul următoarelor două săptămâni (16 – 29 noiembrie), cu oscilaţii termice la o zi la alta, însă se va situa în media valorilor termice maxime şi minime înregistrate, în general, în perioada din calendar, timp în care precipitaţiile se vor face simţite pe aproape întregul interval analizat, reiese din prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Moldova, temperaturile maxime vor avea o tendinţă de creştere în primele zile ale intervalului, de la medii de 10 grade până la aproximativ 16 grade, în perioada 17 – 18 noiembrie. Ulterior, vremea se va răci treptat, astfel că, între 22 şi 24 noiembrie, media maximelor va coborî spre 6 grade. Pentru restul intervalului de anticipaţie, regimul termic diurn se va menţine relativ constant, cu valori medii cuprinse, în general, între 4 şi 6 grade. Temperaturile minime vor creşte iniţial, de la medii în jurul a zero grade până la 6 – 7 grade, în perioada 17 – 19 noiembrie. Va urma o răcire treptată, iar în jurul datei de 23 noiembrie media minimelor va ajunge la aproximativ -2 grade. Ulterior, nu sunt estimate variaţii termice importante, valorile medii nocturne urmând să se situeze în jurul a -2 grade. În prima săptămână, temporar, vor fi posibile ploi slabe, probabilitatea de apariţie a acestora fiind mai ridicată între 17 şi 20 noiembrie. În restul intervalului, acestea vor fi puţin probabile, iar cantităţile de apă estimate, în general, nesemnificative.

În Banat, valorile termice diurne vor creşte în primele trei zile, de la o medie în jurul a 12 grade, până spre 17 grade în data de 18 noiembrie. Ulterior, media temperaturilor maxime va scădea de la o zi la alta, atingând aproximativ 9 grade, în 22 noiembrie. După aceasta nu se mai evidenţiază variaţii termice semnificative până spre finalul intervalului de anticipaţie. Dacă se face referire la media minimelor termice, aceasta creşte de la 5 grade, în data de 16 noiembrie până spre 9 grade, în 18 noiembrie, iar în următoarele zile va avea valori cuprinse între 6 şi 8 grade. Din 21 noiembrie se remarcă scăderea temperaturilor nocturne, astfel, în 23 noiembrie se poate identifica o medie de aproximativ un grad. În cea de-a doua săptămână analizată nu se evidenţiază variaţii notabile, media temperaturilor minime fiind în jurul valorii de două grade. Temporar, va ploua în prima săptămână, local moderat cantitativ în perioada 17 – 21 noiembrie, însă probabilitatea de ploi slabe se va menţine mare şi în a doua parte a intervalului de referinţă.

În Crişana, media temperaturilor maxime va fi în creştere în primele patru zile, de la 13 grade, în ziua de 16 noiembrie până la 15 grade, în 19 noiembrie. După aceasta, valorile termice diurne vor scădea semnificativ, astfel încât la mijlocul perioadei de referinţă se va atinge o medie de 8 grade, valoare ce se va menţine până spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni. Media minimelor termice va fi în creştere de la 4 grade, în 16 noiembrie până spre 9 grade, în data de 18 noiembrie. Ulterior, media temperaturilor din timpul nopţii va avea variaţii nesemnificative în jurul a 7 grade, însă din 21 noiembrie se poate evidenţia scăderea acesteia, astfel încât va fi de doar 0 grade, în data de 23 noiembrie. A doua săptămână de anticipaţie nu prezintă variaţii semnificative din punct de vedere al minimelor termice, astfel că media acestora va fi de până la două grade. Temporar, vor fi ploi în prima săptămână, local moderate cantitativ în perioada 17 – 21 noiembrie, însă probabilitatea de ploi slabe se va menţine mare şi în restul intervalului analizat.

În Transilvania, temperaturile maxime vor creşte în primele trei zile, de la o medie de 11 grade, în data de 16 noiembrie până la aproximativ 15 grade, în 18 noiembrie. După aceasta, media maximelor termice va scădea treptat şi va atinge valoarea de 6 grade, la mijlocul intervalului de referinţă (22 – 23 noiembrie), apoi nu se identifică variaţii semnificative din punct de vedere al temperaturilor din timpul zilei. În ceea ce priveşte temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de zero grade, la începutul primei săptămâni şi se vor situa în jurul a 7 grade, în data de 18 noiembrie. Ulterior se face remarcată scăderea treptată a temperaturilor minime până spre o valoare mediată de -3 grade, în 23 noiembrie. A doua săptămână de anticipaţie va aduce valori medii ale temperaturilor minime cuprinse între -2 şi zero grade. Vor fi ploi temporare în prima jumătate a perioadei de analiză, local moderate cantitativ în intervalul 17 – 21 noiembrie, iar apoi probabilitatea se va menţine ridicată.

În Maramureş, media maximelor termice va creşte în primele trei zile de prognoză şi se va situa în jurul valorii de 14 grade, în 18 şi 19 noiembrie. Ulterior, se poate identifica o scădere notabilă a temperaturilor de pe parcursul zilei, astfel încât se va atinge o medie de numai 6 grade, în perioada 23 – 24 noiembrie. A doua săptămână de anticipaţie nu prezintă variaţii semnificative din punct de vedere al temperaturilor maxime, având o medie cuprinsă între 6 şi 8 grade. În privinţa mediei temperaturilor nocturne, se observă creşterea bruscă din primele trei zile, de la numai un grad până spre 8 grade, în 18 noiembrie. În următoarea perioadă nu sunt variaţii termice semnificative, însă din 21 noiembrie se poate remarca scăderea temperaturilor minime până la o medie de -1 grad, în data de 23 noiembrie. Tendinţa pentru cea de-a doua jumătate a intervalului de anticipaţie indică valori medii ale minimelor termice în jurul a zero grade. Temporar, va ploua în prima săptămână, chiar moderat cantitativ în perioada 17 – 21 noiembrie. Ulterior, probabilitatea de ploi slabe se va menţine mare.

În Dobrogea, în prima parte a intervalului de prognoză, vremea se va încălzi, media temperaturilor maxime urmând să ajungă la 17 – 18 grade, în zilele de 18, 19 şi 20 noiembrie, valori de altfel mult peste cele normale pentru această perioadă. Ulterior, tendinţa va deveni de răcire, iar maximele vor coborî semnificativ, spre o medie în jurul a 9 grade în zilele de 22 şi 23 noiembrie. Pentru restul intervalului, regimul termic diurn va fi relativ constant, cu medii ale maximelor de 9 – 10 grade. Temperaturile minime vor urma o evoluţie asemănătoare, cu o creştere de la aproximativ 5 grade în prima zi, până la 10 – 12 grade în 18 şi 19 noiembrie. După acest episod mai cald, valorile nocturne vor scădea treptat, până la o medie de 2 – 3 grade, în jurul datei de 23 noiembrie. În a doua parte a intervalului, minimele vor avea oscilaţii reduse, situându-se, în medie, între două şi patru grade. În ceea ce priveşte regimul pluviometric, vor fi posibile ploi temporar în prima săptămână, cu o probabilitate mai ridicată în intervalul 17-20 noiembrie. Cantităţile medii estimate vor fi în general reduse, deşi izolat sunt posibile acumulări mai însemnate. Spre sfârşitul intervalului, probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai mică.

În Muntenia, în primele zile ale intervalului de prognoză, temperaturile maxime vor creşte de la o medie de aproximativ 11 grade, până la 16 – 17 grade, în perioada 18-20 noiembrie, ce va caracteriza o vreme mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă. După acest interval, tendinţa va fi de răcire accentuată, iar media valorilor diurne va coborî spre 9 – 10 grade, în intervalul 22 – 24 noiembrie. În cea de-a doua săptămână de anticipaţie, nu se conturează schimbări importante ale regimului termic, maximele urmând să se menţină, în general, în jurul valorilor de 8 – 10 grade. Şi temperaturile minime vor avea o evoluţie ascendentă în prima parte a intervalului, de la o medie în jurul a două grade, în noaptea de 15 noiembrie, până la 7 – 8 grade, în 18 – 20 noiembrie. Ulterior, răcirea se va resimţi şi în timpul nopţilor, astfel că mediile minimelor vor coborî spre zero grade în jurul datei de 23 noiembrie. Până la sfârşitul intervalului, valorile nocturne vor avea variaţii reduse. Temporar, va ploua în prima săptămână, cu o probabilitate mai ridicată în intervalul 17 – 20 noiembrie, când local pot fi moderate cantitativ. După această perioadă, probabilitatea de apariţie a ploilor va scădea, iar până la sfârşitul intervalului acestea vor fi slabe şi izolate.

În Oltenia, în prima parte a intervalului, regimul termic va fi caracterizat de o încălzire treptată, media temperaturilor maxime urmând să crească de la aproximativ 9 grade, în data de 15 noiembrie, până la 16 – 17 grade, în perioada 17 – 20 noiembrie. Din 21 noiembrie, vremea va intra într-un proces de răcire, iar valorile diurne vor coborî spre 9 – 10 grade, în zilele de 22 şi 23 noiembrie. Pentru restul intervalului nu sunt anticipate modificări importante, maximele urmând să se menţină, în medie, între 7 şi 9 grade. Temperaturile minime vor avea, de asemenea, o creştere în primele zile, de la aproximativ 3 – 4 grade la debut, până la 8 – 9 grade, în 18 şi 19 noiembrie. Ulterior, valorile nocturne vor scădea semnificativ, atingând o medie de aproximativ zero grade, în jurul datei de 23 noiembrie. În a doua parte a intervalului, tendinţa indică o relativă stabilizare a minimelor, care se vor situa în general între zero şi două grade. În ceea ce priveşte ploile, acestea vor fi mai frecvente în prima săptămână, cu intervale în care se pot acumula cantităţi de apă moderate, îndeosebi în perioada 19 – 20 noiembrie. După acest episod, probabilitatea de apariţie a acestora va scădea considerabil, devenind izolate şi, în general, slabe cantitativ. Spre finalul intervalului, sunt posibile noi episoade, însă semnalul acestora este incert.

La munte, media temperaturilor maxime va creşte în primele trei zile, de la 4 grade, în 16 noiembrie până la 8 grade, în zilele de 18 şi 19 noiembrie. Ulterior, valorile termice diurne vor scădea semnificativ, astfel că la mijlocul perioadei de referinţă (22 noiembrie) se va atinge o medie de -1 grad. Prima parte din a doua săptămână indică o medie a maximelor termice cuprinsă între zero grade şi un grad, iar până spre finalul perioadei de referinţă va creşte până în jurul a două grade. Media minimelor termice va fi în creştere de la -2 grade, în 16 noiembrie, până spre 3 grade, în 18 noiembrie. După aceasta, media temperaturilor din timpul nopţii se va situa în jurul valorii de două grade, însă din data de 21 noiembrie va scădea şi va atinge -5 grade, în 23 noiembrie. A doua săptămână analizată indică o creştere uşoară a minimelor termice, astfel încât se vor înregistra valori medii cuprinse între -5 şi -3 grade. În prima săptămână vor fi precipitaţii, local moderate cantitativ, iar în a doua jumătate a perioadei de anticipaţie acestea vor fi slabe. A