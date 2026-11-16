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A 20-a ediție a South East Europe Media Forum (SEEMF), la Skopje. Jurnalista Radio România, Maria Țoghină, în dialog cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 16.11.2026.

Cea de-a 20-a ediție a South East Europe Media Forum (SEEMF) va avea loc marți, 17 noiembrie 2026, la Skopje. Forumul reunește jurnaliști, reprezentanți ai instituțiilor media, experți și oficiali pentru discuții despre rolul comunicării și al presei în consolidarea imaginii, rezilienței și securității Europei.

A 20-a ediție a South East Europe Media Forum (SEEMF), la Skopje. Jurnalista Radio România, Maria Țoghină, în dialog cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 16.11.2026.

Publicat de mihaipohoata, 16 noiembrie 2026, 12:04

Tema ediției din acest an este „Closer to the Region, Stronger in Europe: The Role of Communication and Media in Strengthening Europe’s Image, Resilience, and Security”(Mai aproape de regiune, mai puternici în Europa: rolul comunicării și al mass-mediei în consolidarea imaginii, rezilienței și securității Europei).

Lucrările forumului vor fi deschise de președinta Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova.

După discursul inaugural, este programată și o conferință de presă în format de interviu public, cu participarea jurnaliștilor.

Agenda forumului cuprinde teme de actualitate pentru mass-media din Europa de Sud-Est: situația presei din Macedonia de Nord, viitorul serviciilor publice de media, comunicarea publică despre ideea europeană în era digitală și a inteligenței artificiale, rolul jurnalismului de investigație în apărarea democrației și relația dintre securitate și mass-media în vreme de război.

În cadrul evenimentului va fi anunțat și câștigătorul premiului CEI–SEEMO pentru jurnalism de investigație.

Jurnalista Radio România Maria Țoghină va participa la panelul „Public Communication: Communicating the European Idea in the Digital Age and the Era of Artificial Intelligence”(Comunicarea publică: promovarea ideii europene în era digitală și a inteligenței artificiale), alături de: Gábor Berczeli, directorul Robert Schuman Institute din Budapesta, Goran Momirovski, consilier al președintei Macedoniei de Nord, și Clemens Mantl, purtător de cuvânt și director al Departamentului de Presă și Informare din cadrul Ministerului Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Austriei.

Panelul va fi moderat de Vincenzo Le Voci, secretarul general al Clubului de la Veneția.

În intervenția sa, Maria Țoghină va aborda relația dintre comunicarea publică și încredere: cum pot instituțiile să transmită informații clare și verificabile, cum se schimbă circulația mesajelor în mediul digital și ce responsabilități revin serviciilor publice de media într-un ecosistem influențat tot mai mult de inteligența artificială.

Forumul este organizat de South East Europe Media Organisation (SEEMO), împreună cu European Broadcasting Union (EBU) și Central European Initiative (CEI), în cooperare cu parteneri media și instituționali din regiune.

Jurnalista Radio România, Maria Țoghină, ne oferă detalii astăzi, luni, 16 noiembrie 2026, în intervalul orar 12:30 – 12:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

 

Sursă: jurnalista Radio România Maria Țoghină.

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