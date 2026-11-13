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Vineri 13 – între superstiții și realitate! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.11 2026.

Ziua de vineri 13 este în credința populară o zi fatală în care se petrec nenorociri.

Vineri 13 – între superstiții și realitate! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.11 2026.

Publicat de mihaipohoata, 13 noiembrie 2026, 11:46


Persoanele superstițioase nu au curajul în această zi ghinionistă, să întreprindă nimic, ca de exemplu încheierea unor contracte, sau să pornească într-o călătorie.

Apare atunci când a 13-a zi a lunii în calendarul gregorian cade într-o vineri iar un an calendaristic are cel puțin o zi de vineri care cade pe data de 13, dar poate să apară de trei ori în același an, de exemplu în 2015, data de 13 în zi de vineri, a fost în februarie, martie și noiembrie.

Superstiția zilei de vineri 13 își are originea în arestarea majorității cavalerilor templieri (inclusiv Marele Maestru) la ordinul regelui Filip al IV-lea al Franței, pe data de vineri 13 octombrie 1307.

Însă ziua de vineri 13 poate fi și extrem de benefică și aducătoare de noroc după cum ne confirmă conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, astăzi, vineri, 13 noiembrie 2026, în intervalul orar 13:35 – 13:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Surse: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe; wikipedia.

 

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