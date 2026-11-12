Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (PROMO) EuroEd, un model de excelență în educația interculturală – temă a emisunii Dialog intercultural, Radio România Iași, vineri, 13 noiembrie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

(PROMO) EuroEd, un model de excelență în educația interculturală – temă a emisunii Dialog intercultural, Radio România Iași, vineri, 13 noiembrie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

(PROMO) EuroEd, un model de excelență în educația interculturală – temă a emisunii Dialog intercultural, Radio România Iași, vineri, 13 noiembrie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
12 noiembrie 2026, 16:25

În ediția de săptămâna aceasta a emisiunii Dialog intercultural (vineri, 13 nov. 2026, h 20:30) de pe frecvențele Radio România Iași, facem popas în incinta Fundației EuroEd – Strada Florilor 1C – din Iași. Întâi de toate, stăm de vorbă cu un elev (Andrada Munteanu) care a terminat studiile Școlii EuroEd și astăzi este în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, pasionat fiind de învățarea limbilor străine.

Imediat, stăm de vorbă cu patru profesori (Ramona Cîrșmari; Loredana Dănăilă; Alina Cleju; Roxana Bărbieru) ai Școlii Primare EuroEd, Fundația EuroEd, și aflăm amănunte concrete despre deschiderea instituției de învățământ spre studierea limbilor străine, învățare reflectată în diversitate și dialog intercultural, toate acestea arătând „angajamentul EuroEd  de a pregăti elevi competenți, încrezători și deschiși către multiculturalitate”.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Să nu excludem pe nimeni. Lumea noastră este bogată tocmai pentru că suntem diferiți”, Nelson Mandela, om politic sud-african, cel care a deținut funcția de președinte al Africii de Sud între ani 1994-1999.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 13 NOV. 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text: Dumitru ȘERBAN
Foto: Fundația EuroEd

Etichete:
(PROMO) Casa părintească, chipul bătrânilor și bucuria sărbătorilor, povești pictate de Anca Corduneanu – teme ale emisiunii TRADIȚII, Radio România Iași, joi, 12 noiembrie 2026, h 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 12 noiembrie 2026, 07:24

(PROMO) Casa părintească, chipul bătrânilor și bucuria sărbătorilor, povești pictate de Anca Corduneanu – teme ale emisiunii TRADIȚII, Radio România Iași, joi, 12 noiembrie 2026, h 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 12 nov. 2026, h 21:03) a emisiunii Tradiții relatăm de la vernisajul expoziției „Flori de...

(PROMO) Casa părintească, chipul bătrânilor și bucuria sărbătorilor, povești pictate de Anca Corduneanu – teme ale emisiunii TRADIȚII, Radio România Iași, joi, 12 noiembrie 2026, h 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN
#StareaEducației (INTERVIU) Tudor Darius Mihăilă, fost președinte al Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul Național Iași: Din păcate, în Consiliul Elevilor se practică această goană după funcții în detrimentul implicării reale. Funcțiile sunt trecătoare, dar ceea ce rămâne în urmă sunt inițiativele, sunt proiectele.
Emisiuni miercuri, 11 noiembrie 2026, 14:46

#StareaEducației (INTERVIU) Tudor Darius Mihăilă, fost președinte al Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul Național Iași: Din păcate, în Consiliul Elevilor se practică această goană după funcții în detrimentul implicării reale. Funcțiile sunt trecătoare, dar ceea ce rămâne în urmă sunt inițiativele, sunt proiectele.

„Pentru Național așa cum îl visezi” a fost deviza sub care Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Național Iași a derulat, în ultimii...

#StareaEducației (INTERVIU) Tudor Darius Mihăilă, fost președinte al Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul Național Iași: Din păcate, în Consiliul Elevilor se practică această goană după funcții în detrimentul implicării reale. Funcțiile sunt trecătoare, dar ceea ce rămâne în urmă sunt inițiativele, sunt proiectele.
Puls Juridc: Fake news: Cum vorbim cu adolescenții despre dezinformare?
Emisiuni miercuri, 11 noiembrie 2026, 12:45

Puls Juridc: Fake news: Cum vorbim cu adolescenții despre dezinformare?

Adolescenții din România sun expuși mai frecvent la informații false și la bullying online decât media europeană, potrivit unui sondaj...

Puls Juridc: Fake news: Cum vorbim cu adolescenții despre dezinformare?
(AUDIO) Manolea, Suceava: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații – teme ale emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, Radio România Iași, miercuri, 11 nov. 2026, h 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 11 noiembrie 2026, 12:27

(AUDIO) Manolea, Suceava: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații – teme ale emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, Radio România Iași, miercuri, 11 nov. 2026, h 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de săptămâna aceasta (astăzi, h 20:30, RADIO ROMÂNIA IAȘI) dedicată rușilor lipoveni, relatăm de la evenimentul cultural:...

(AUDIO) Manolea, Suceava: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații – teme ale emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, Radio România Iași, miercuri, 11 nov. 2026, h 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 11 noiembrie 2026, 10:33

Violența de gen, între abuzul domestic și hărțuirea din spațiul public. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (11.11.2026)

Violența de gen și abuzul domestic nu sunt probleme private, ci realități care ne afectează întreaga comunitate. De la agresiunile fizice sau...

Violența de gen, între abuzul domestic și hărțuirea din spațiul public. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (11.11.2026)
Emisiuni marți, 10 noiembrie 2026, 11:33

DEZBATEREA ZILEI cu Andreea Daraban: Egalitatea de gen, între drepturi pe hârtie și realitatea de zi cu zi

Deși egalitatea de gen a devenit o prioritate pe agenda europeană, femeile continuă să se confrunte cu stereotipuri, diferențe salariale și...

DEZBATEREA ZILEI cu Andreea Daraban: Egalitatea de gen, între drepturi pe hârtie și realitatea de zi cu zi
Emisiuni marți, 10 noiembrie 2026, 11:14

AGRI4FUTURE 2026: Clubul Fermierilor Români cere o politică agricolă integrată pe 10 ani, în dialog direct cu Președinția, Guvernul și Comisia Europeană

Peste 500 de participanți la Conferința Națională „AGRI4FUTURE: România – Obiectiv 2035”: patru paneluri despre viitorul PAC, securitate,...

AGRI4FUTURE 2026: Clubul Fermierilor Români cere o politică agricolă integrată pe 10 ani, în dialog direct cu Președinția, Guvernul și Comisia Europeană
Emisiuni marți, 10 noiembrie 2026, 10:32

#StareaEducației (INTERVIU) Profesorii de la LIIS Iași au creat un ghid pentru utilizarea AI la clasă. Prof. Maria Rados: Scenariile didactice au fost concepute într-o formulă mai interactivă, centrată pe elev, în care inteligența artificială este utilizată pentru stimularea gândirii critice./ Prof. Adina Romanescu: AI impune regândirea predării și evaluării, iar accentul trebuie să se mute de la produsul final la competențele reale ale elevului.

La Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, 34 de profesori au transformat experiența de la clasă într-un ghid practic...

#StareaEducației (INTERVIU) Profesorii de la LIIS Iași au creat un ghid pentru utilizarea AI la clasă. Prof. Maria Rados: Scenariile didactice au fost concepute într-o formulă mai interactivă, centrată pe elev, în care inteligența artificială este utilizată pentru stimularea gândirii critice./ Prof. Adina Romanescu: AI impune regândirea predării și evaluării, iar accentul trebuie să se mute de la produsul final la competențele reale ale elevului.