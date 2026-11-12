(PROMO) EuroEd, un model de excelență în educația interculturală – temă a emisunii Dialog intercultural, Radio România Iași, vineri, 13 noiembrie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de săptămâna aceasta a emisiunii Dialog intercultural (vineri, 13 nov. 2026, h 20:30) de pe frecvențele Radio România Iași, facem popas în incinta Fundației EuroEd – Strada Florilor 1C – din Iași. Întâi de toate, stăm de vorbă cu un elev (Andrada Munteanu) care a terminat studiile Școlii EuroEd și astăzi este în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, pasionat fiind de învățarea limbilor străine.

Imediat, stăm de vorbă cu patru profesori (Ramona Cîrșmari; Loredana Dănăilă; Alina Cleju; Roxana Bărbieru) ai Școlii Primare EuroEd, Fundația EuroEd, și aflăm amănunte concrete despre deschiderea instituției de învățământ spre studierea limbilor străine, învățare reflectată în diversitate și dialog intercultural, toate acestea arătând „angajamentul EuroEd de a pregăti elevi competenți, încrezători și deschiși către multiculturalitate”.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Să nu excludem pe nimeni. Lumea noastră este bogată tocmai pentru că suntem diferiți”, Nelson Mandela, om politic sud-african, cel care a deținut funcția de președinte al Africii de Sud între ani 1994-1999.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 13 NOV. 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text: Dumitru ȘERBAN

Foto: Fundația EuroEd