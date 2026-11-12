(AUDIO) Proiectul „Teatrul trece Bacul” este implementat, începând de astăzi, la Teatrul ”Luceafărul” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 12:25

Proiectul „Teatrul trece Bacul” este implementat, începând de astăzi, la Teatrul ”Luceafărul” din Iași.

Spectacolele se desfășoară asemenea unor ore de clasă, ca o extindere a pregătirii pentru examenul de bacalaureat, a precizat managerul instituției, Oltița Cîntec: ”Formatul pe care l-am gândit înseamnă o replică artistică a unei ore de clasă fără să aibă nimic didacticist dimpotrivă, presupune foarte mult dialog, foarte multă libertate de gândire, de exprimare a gândirii critice, adică avem lecturi performative de 40-45 de minute și 10-15 minute de dialog cu elevii din sală, dialog purtat de regizorii spectacolului și de actorii din distribuție, firește și cu implicarea cadrelor didactice, dacă acestea vin împreună cu elevii lor la această variantă de extindere a procesului de pregătire pentru examenul de Bacalaureat.”

Deocamdată sunt puse în scenă patru lecturi obligatorii pentru susținerea examenului.

Este vorba despre opera Alexandru Lăpușneanu de Costache Negruzzi, care va fi pusă în scenă astăzi, dar și Ion de Liviu Rebreanu, Moara cu Noroc de Ioan Slavici și Iona de Marin Sorescu.

Spectacolele se pot desfășura la Teatrul Luceafărul din Iași, dar la solicitarea diriginților acestea pot avea loc și în incinta unităților de învățământ.

Anul viitor, ar urma să fie adăugate și alte lucrări prevăzute de programa de bacalaureat.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)