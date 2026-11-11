UAIC a obținut patru premii la cea de-a IX-a ediție a programului Bursele ANIS

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 12:31

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut patru premii la cea de-a IX-a ediție a programului Bursele ANIS. Distincțiile au fost acordate în cadrul galei organizate pe 10 noiembrie, la Timișoara, pentru proiecte care propun metode inovatoare de integrare a tehnologiilor digitale în procesul educațional.

Cele patru proiecte câștigătoare dezvoltate în cadrul UAIC sunt:

asist. univ. dr. Aura Elena Amironesei (Facultatea de Drept), câștigătoare la categoria Tech for All, cu proiectul „Dreptul noilor tehnologii”. Acesta aduce în cadrul seminarelor de drept aplicații și experimente legate de inteligența artificială, contractele inteligente, semnăturile electronice și identitatea digitală.

drd. Lilia Eliana Pop Apreutesei (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor), câștigătoare la categoria Cloud Computing, cu proiectul „Cloud Your Way – Învățare personalizată”. Inițiativa propune transformarea activităților de laborator într-o experiență de învățare apropiată de practica profesională, prin scenarii aplicate în care studenții își asumă roluri, proiectează soluții pentru clienți și analizează impactul deciziilor tehnice asupra costurilor, performanței și securității.

lect. univ. dr. Oara Prundeanu (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației), câștigătoare la categoria Tech for All, cu proiectul „CABINETUL 214 – De la date la decizie”. Proiectul propune o simulare digitală prin care studenții de la Psihologie își dezvoltă competențele de interpretare a datelor statistice și de fundamentare a deciziilor profesionale.

asist. univ. dr. Ciprian-Alin Simion (Facultatea de Informatică), câștigător la categoria Cybersecurity, pentru modernizarea laboratoarelor de Securitatea Sistemelor de Operare și Sisteme Malițioase, prin provocări de tip Capture The Flag și investigații asupra fișierelor digitale. Proiectul pune accent pe învățarea practică și pe dezvoltarea competențelor de identificare și analiză a vulnerabilităților informatice.

Cele patru distincții confirmă preocuparea UAIC pentru modernizarea procesului educațional și integrarea tehnologiilor emergente în domenii diverse de studiu. Proiectele premiate ilustrează modul în care instrumentele digitale pot contribui la dezvoltarea unor competențe aplicate, relevante pentru cerințele actuale ale pieței muncii și ale societății.

Ediția din 2026 a programului Bursele ANIS a acordat 21 de granturi, în valoare de câte 5.000 de euro fiecare, în nouă categorii tehnologice. Competiția a reunit 57 de proiecte înscrise, dintre care 35 au ajuns în etapa finală de evaluare, provenind din opt centre universitare din România. Programul a beneficiat de susținerea unui număr record de 16 companii din industria IT.

Bursele ANIS reprezintă o inițiativă a Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), care urmărește consolidarea colaborării dintre mediul academic și industria IT și sprijinirea cadrelor didactice tinere în introducerea tehnologiilor noi și a metodelor inovatoare de predare în universități.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași felicită câștigătorii pentru cele patru distincții obținute și pentru contribuția lor la dezvoltarea unui învățământ universitar conectat la transformările tehnologice și la nevoile generațiilor viitoare de specialiști.