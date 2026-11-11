Ceremonii militare şi religioase de Ziua veteranilor din teatrele de operaţii

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 08:16

Ministerul Apărării Naţionale organizează miercuri o serie de ceremonii militare şi religioase dedicate Zilei veteranilor din teatrele de operaţii, evenimente care se vor desfăşura în Bucureşti şi în garnizoanele în care există unităţi militare ce au executat astfel de misiuni.

Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, în Capitală manifestările vor începe la ora 11:00 la Monumentul Eroilor căzuţi în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României, din Parcul Tineretului.

Ziua veteranilor din teatrele de operaţii este marcată pe 11 noiembrie, dată care poartă o profundă încărcătură istorică şi emoţională, a evidenţiat MApN.

Pe plan internaţional, marchează intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, la ora 11:00, a Armistiţiului dintre Puterile Antantei şi Germania, actul care a pus capăt Primului Război Mondial şi a creat premisele istorice pentru realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Pentru Armata României semnificaţia acestei zile este legată şi de faptul că, pe 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogaraşi, primul militar român decedat în teatrul de operaţii din Afganistan.

În perioada 1996 – 2022, România a pierdut 31 de militari în misiunile executate în teatrele de operaţii, iar alţi peste 200 au fost răniţi, a informat Ministerul Apărării Naţionale. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro