Uniunea Europeană va accelera lucrările la Centrul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 05:49

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis astăzi la București că Uniunea va accelera lucrările la Centrul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră.

După o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicuşor Dan, ea a precizat că există un calendar clar de finalizare a acestui hub și o finanțare dedicată de 50 de milioane de euro, la care se adaugă fonduri suplimentare pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră.

La rândul său, șeful statului a afirmat că recentele incidente din Marea Neagră fac parte dintr-un război hibrid prin care Rusia încearcă să escaladeze conflictul declanșat în Ucraina.

Președintele Nicuşor Dana a subliniat importanța hub-ului de securitate inițiat de România împreună cu Bulgaria în contextul numeroaselor incidente din ultima perioadă, incursiuni cu drone, acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare. Șeful statului a vorbit și despre importanța Mării Negre în regiune.

Nicuşor Dan: Este un punct important în comerțul global, este un punct important în securitatea energetică a Europei și bineînțeles că este un punct important pentru securitatea întregii Europei.

Șefa executivului european, Ursula von der Leyen, a anunțat alocarea de către Comisia Europeană a unor sume suplimentare pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră.

Ursula von der Leyen: Astăzi îmi face deosebită plăcere să anunț o finanțare de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare. Acest lucru vă va ajuta capacitățile de a răspunde la astfel de incidente rapid și eficient.

Președinta Comisiei s-a întâlnit și cu premierul Luca Niculescu, iar mâine se va afla în Bulgaria pentru discuții cu oficialii de la Sofia.

Rador/FOTO Agerpres