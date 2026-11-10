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Uniunea Europeană va accelera lucrările la Centrul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră

Uniunea Europeană va accelera lucrările la Centrul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 05:49

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis astăzi la București că Uniunea va accelera lucrările la Centrul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră.

După o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicuşor Dan, ea a precizat că există un calendar clar de finalizare a acestui hub și o finanțare dedicată de 50 de milioane de euro, la care se adaugă fonduri suplimentare pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră.

La rândul său, șeful statului a afirmat că recentele incidente din Marea Neagră fac parte dintr-un război hibrid prin care Rusia încearcă să escaladeze conflictul declanșat în Ucraina.

Președintele Nicuşor Dana a subliniat importanța hub-ului de securitate inițiat de România împreună cu Bulgaria în contextul numeroaselor incidente din ultima perioadă, incursiuni cu drone, acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare. Șeful statului a vorbit și despre importanța Mării Negre în regiune.

Nicuşor Dan: Este un punct important în comerțul global, este un punct important în securitatea energetică a Europei și bineînțeles că este un punct important pentru securitatea întregii Europei.

Șefa executivului european, Ursula von der Leyen, a anunțat alocarea de către Comisia Europeană a unor sume suplimentare pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră.

Ursula von der Leyen: Astăzi îmi face deosebită plăcere să anunț o finanțare de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare. Acest lucru vă va ajuta capacitățile de a răspunde la astfel de incidente rapid și eficient.

Președinta Comisiei s-a întâlnit și cu premierul Luca Niculescu, iar mâine se va afla în Bulgaria pentru discuții cu oficialii de la Sofia.

Rador/FOTO Agerpres

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